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حوادث

ضبط 68 تاجر مخدرات وأسلحة نارية في مداهمة بؤر إجرامية بالجيزة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:37 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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ندى حمودة - أحمد مهدي
داهمت قوات أمن الجيزة عددا من البؤر الاجرامية ونجحت في ضبط 68 متهما من تجار المخدرات والأسلحة.

ففي مجال قضايا المواد المخدرة تم ضبط 52 متهما - 50 إتجار- 2 تعاطي- 1030 جرام حشيش - 467 جرام هيروين - 777 قرص مخدر - 190 جرام الأستروكس -  428 جرام الشادو- 283 جرام بودر -160 جرام البانجو

وفي مجال قضايا الأسلحة تم ضبط 16 متهما – 15 قضية دفاع -  11 فرد محلى الصنع 12 مم ــ 2 بندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12مم –– 2 طبنجة عيار 9ملم -64 طلقة مختلفة الأعيرة.

يأتي ذلك في إطار توجهات وزير الداخلية وسياسة الوزارة الهادفة إلى إعادة فرض الشرعية وإنفاذ القانون وتحقيقًا لمبدأ الردع العام وبنفس النهج بتعليمات اللواء دكتور مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة تحقيقًا لمبدأ الردع العام وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري.


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