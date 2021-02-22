نشرة أخبار العالم.. تفاصيل اغتيال سفير إيطاليا بالكونغو.. السعودية تبدأ تجنيد النساء في الجيش.. إجلاء آلاف من إندونيسيا بسبب الفيضانات العارمة.. وبرلمان طهران يشن هجومًا حادًا ضد الرئيس الإيراني

شهدت الساحة الإقليمية والدولية العديد من الأحداث المهمة على مدار الساعة وتصدر ذلك:





اغتيال سفير إيطاليا بالكونغو في هجوم مسلح

السعودية تبدأ تجنيد النساء في الجيش وتعلن شروط ألتحاقها

إجلاء آلاف الأشخاص في ضواحي العاصمة الإندونيسية بسبب الفيضانات العارمة

برلمان طهران يشن هجوما حادا ضد الرئيس الإيراني

تحذير من شركة بوينج لخطوط الطيران في العالم

النائبة التونسية عبير موسى تعلن رفض الحوار مع الإخوان وتدعو للنزول للشارع





السعودية تبدأ تجنيد النساء في الجيش وتعلن شروط التحاقها





أعلنت وزارة الدفاع السعودية، فتح باب التجنيد للجنسين، للانضمام إلى الخدمة العسكرية في الجيش السعودي.





نص القرار على تقديم الرجال والنساء للانضمام إلى الخدمة العسكرية، على ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما.





وجاء فى الشروط ألا يكون المتقدم/ المتقدمة موظفًا في أي جهة حكومية، وألا يكون متزوجًا من غير سعودية، وألا يكون قد فصل من أحد القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.





فيما جاء فيها أيضا، أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، وأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، بالإضافة إلى أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه، بحيث يكون الحد الأدنى للطول 160 سم للرجال و155 سم للنساء، وأن يكون لائقًا طبيا للخدمة.





وشملت الشروط كذلك، ألا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن تحمل بطاقة هوية وطنية مستقلة، وألا تكون متزوجة من غير سعودي.





ومن المقرر أن يبدأ التقديم في ابريل المقبل، من خلال بوابة الوزارة على الإنترنت.





برلمان طهران يشن هجوما حادا ضد الرئيس الإيراني





وجه البرلمان الإيراني، انتقادا إلى الرئيس حسن روحاني بالتساهل مع وكالة الطاقة الذرية الدولية، مشددا على منع المفتشين من الرقابة على المنشآت النووية.





دعا رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، الحكومة الإيرانية إلى التراجع عن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.





عقد البرلمان الإيراني، اجتماعا مغلقا لبحث الاتفاق الذي بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسط انتقادات للاتفاق.





وفي كلمة أمام البرلمان، قال ذو النور إن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتهك قانون (الإجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر وصيانة حقوق الشعب الإيراني" الذي أقره البرلمان الإيراني"، مطالبا بإلغاء تلك الخطوة المتخذة أمس في أقرب وقت ممكن.





وأضاف: "يجري الآن في البرلمان الإيراني التوقيع على طلب لتقديم الرئيس وكل من خالف تطبيق قانون البرلمان إلى القضاء، وعلى القضاء أن ينظر فيه خارج نظام عمله الطبيعي".





اغتيال سفير إيطاليا بالكونغو في هجوم مسلح





تعرض ثلاثة أشخاص بينهم السفير الإيطالي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، لعملية اغتيال في هجوم على قافلة للأمم المتحدة في شرق البلاد.





ووقع هجوم على القافلة بالقرب من بلدة كانياماهورو والتي لم تكن بالأساس تهدف إلى الاغتيال ولكن كانت تهدف إلى الخطف فقط.





ونجم على محاولة الخطف 3ضحايا، ولم يتضح على الفور هويتهما، وكان الثالث السفير الإيطالي.





وتم إجلاء السفير الإيطالي الذي أصيب نتيجة الهجوم بعد تدخل حراس الحديقة، وجرى نقله للمستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.





وقالت وزارة الخارجية الإيطالية بــ"مقتل سفيرنا لدى الكونغو وعسكري إيطالي في هجوم مسلح".

تحذير من شركة بوينج لخطوط الطيران في العالم





أصدرت شركة تصنيع الطائرات "بوينج" تحذيرا إلى الشركات حول العالم، يوصي بوقف رحلات طائرات 777.





فيما حذر مصمم الطائرات، آلاستر روزينشاين ، من إمكانية حدوث المزيد من كوارث الطائرات إذا لم يتم التوصل إلى السبب الحقيقي لما حدث لطائرة "بوينج 777" الماليزية في عام 2014، حسبما ذكرت صحيفة اكسبرس البريطانية.





وأكد روزينشاين، خلال مقابلة تلفزيونية، ضرورة كشف حقيقة ما حدث لهذه الطائرة و239 شخصا الذين كانوا على متنها.





ويعتقد مصمم الطائرات أنه من الضروري كشف حقيقة حادث الطائرة الماليزية كي لا يتكرر مثل هذا الحادث، مرجحا أنه قد يكون خطأ من الفنيين أثناء قيامهم بإصلاح الطائرة.





وأضاف روزينشاين أنه لتجنب الوقوع في مثل هذا الخطأ الذي يمكنه أن يؤدي إلى وقوع الكارثة الفتاكة، من الهام بمكان التوصل إلى معرفة ماذا حدث.





النائبة التونسية عبير موسى تعلن رفض الحوار مع الإخوان وتدعو للنزول للشارع





قالت رئيس الحزب الدستوري التونسي الحر، عبير موسى، إن العديد من الكتل النيابية داخل البرلمان تؤكد رفضها إجراء أي حوار سياسي مع الإخوان.





وأضافت موسى في كلمة لها أمام تجمع شعبي بمدينة سوسة: "الوقت قد حان للاحتجاج والنزول إلى الشوارع، في ظل استمرار أزمة البلاد وتدهور مختلف القطاعات، ومن ذلك المؤسسات العمومية والسياحة والطاقة".





وتابعت: "ما دام الإخوان في الحكم، لن يصلح شيء في البلاد، بكل فخر الحزب الدستوري قادر على تحريك الشارع بطريقة مؤطرة وسلمية واحتجاج اليوم في سوسة خير دليل على ذلك".





واستطردت موسى: "لن نرضى بالاستعمار ولن ننحني ولن نركع ولن نضع أيادينا في أياديكم الملطخة بالدماء، في إشارة إلى حركة النهضة، رفع أنصارها شعارات مناهضة لحركة النهضة ومن بينها «يا نواب البرلمان خلصونا من الإخوان".





إجلاء آلاف الأشخاص في ضواحي العاصمة الإندونيسية بسبب الفيضانات العارمة





أعلن مسئولون في إندونيسيا، إجلاء آلاف السكان في ضواحي العاصمة جاكرتا، وذلك وسط الفيضانات العارمة التي تشهدها المنطقة في أعقاب انهيار جسر نهر "سيتاروم".





وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن منطقة "بيكاسي" في مقاطعة "جاوة الغربية" قد تعرضت لفيضانات عارمة مؤخرًا بسبب الأمطار الغزيرة التي أخذت تهطل على المنطقة.





بدورها، قالت راديتيا جاتي المتحدثة باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث إن أكثر من 28 ألف شخص في أربع قرى في منطقة "بيكاسي" و34 قرية في منطقة "كاراوانج" قد تضرروا من مياه الفيضانات وقد تم حتى الآن إجلاء 4184 شخصا على الأقل.





وقد تسببت الأمطار الموسمية والمد والجزر في الأيام الأخيرة في حدوث عشرات الانهيارات الأرضية والفيضانات واسعة النطاق في معظم أنحاء إندونيسيا وهي سلسلة من 17 ألف جزيرة يعيش فيها ملايين الأشخاص في المناطق الجبلية أو بالقرب من السهول الفيضية الخصبة القريبة من الأنهار