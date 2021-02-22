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أخبار البلد

أكاديمية مصر للطيران للتدريب تجدد اعتماد الإيازا لجهازي B737- 800 NG وB777-200ER

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:30 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
 نجحت أكاديمية مصرللطيران للتدريب في تجديد إعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران المدني ( EASA) لجهازي الطيران التمثيلي من طرازيB737- 800 NG وB777-200ER.

 وقد شمل تجديد إعتماد جهاز الطيران التمثيلي لطراز B777-200ER  إضافة التحديث الخاص بتدريب السادة الطيارين علي ال UPRT و ذلك تماشيا مع احدث التشريعات المحلية و الدولية.

وقد أشاد طاقم التفتيش الأوروبي بالحالة الفنية الممتازة لكلا الجهازين.

جدير بالذكر أن أكاديمية  مصرللطيران للتدريب تمتلك حاليا ٥ أجهزة طيران تمثيلي من طرازات مختلفة لتدريب الطيارين من بينهم أحدث جهاز للطيران التمثيلي لطراز الطائرة إيرباصA320 Neo والتي تعد مصرللطيران أول مشغل لهذا الجهاز في افريقيا .
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