أكاديمية مصر للطيران للتدريب تجدد اعتماد الإيازا لجهازي B737- 800 NG وB777-200ER

نجحت أكاديمية مصرللطيران للتدريب في تجديد إعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران المدني ( EASA) لجهازي الطيران التمثيلي من طرازيB737- 800 NG وB777-200ER.
وقد شمل تجديد إعتماد جهاز الطيران التمثيلي لطراز B777-200ER إضافة التحديث الخاص بتدريب السادة الطيارين علي ال UPRT و ذلك تماشيا مع احدث التشريعات المحلية و الدولية.
وقد أشاد طاقم التفتيش الأوروبي بالحالة الفنية الممتازة لكلا الجهازين.
جدير بالذكر أن أكاديمية مصرللطيران للتدريب تمتلك حاليا ٥ أجهزة طيران تمثيلي من طرازات مختلفة لتدريب الطيارين من بينهم أحدث جهاز للطيران التمثيلي لطراز الطائرة إيرباصA320 Neo والتي تعد مصرللطيران أول مشغل لهذا الجهاز في افريقيا .