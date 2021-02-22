أكاديمية مصر للطيران للتدريب تجدد اعتماد الإيازا لجهازي B737- 800 NG وB777-200ER

نجحت أكاديمية مصرللطيران للتدريب في تجديد إعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران المدني ( EASA) لجهازي الطيران التمثيلي من طرازيB737- 800 NG وB777-200ER.





وقد شمل تجديد إعتماد جهاز الطيران التمثيلي لطراز B777-200ER إضافة التحديث الخاص بتدريب السادة الطيارين علي ال UPRT و ذلك تماشيا مع احدث التشريعات المحلية و الدولية.





وقد أشاد طاقم التفتيش الأوروبي بالحالة الفنية الممتازة لكلا الجهازين.



