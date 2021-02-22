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رياضة

سيراميكا كليوباترا يهز شباك غزل المحلة بالهدف الأول في كأس مصر

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:04 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أحرز  شريف دابو نجم فريق سيراميكا كليوباترا، هدف الفريق الاول في مرمى غزل المحله في المباراة المقامة حاليا على استاد حرس الحدود في مباراة دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

وجاء الهدف  في الدقيقه الـ 50 من ركنية نفذها البديل شريف دابو تمر من دفاع المحلة لتصل إلى رأس رجب عمران "ريجا" الذي يسكنها الشباك بأريحية في الزواية القريبة منه.

بداية الشوط الثاني
وكانت أحداث الشوط الأول لـ مباراة سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، اليوم الاثنين، انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب حرس الحدود. 

وخاض هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، المباراة بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى: عامر عامر 
خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - فابريس نجاه - سيف تقا
خط الوسط: رجب عمران - ضياء قنديل - محمود نبيل - وينفول كوبينا
خط الهجوم: شادي حسين - أحمد غنيم

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود شكري - شريف دابو - محمد إبراهيم - عبد الرحمن بودي - عاشور الأدهم - وليد عبد المنعم - محمود صقر - أحمد ياسر ريان - مصطفى ميسي. 
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