ننشر تفاصيل وضوابط النجاح في امتحانات الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل وضوابط النجاح في امتحانات الهوية القومية للعام الدراسي 2020- 2021 ، لطلاب المدارس الدولية بالصف الثالث الإعدادي .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم : سيعقد امتحان مجمع في مادتي (اللغة العربية والدراسات الاجتماعية) ، بنفس توقيت امتحان الفصل الدراسي الأول بالمدارس الرسمية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن ضوابط النجاح لطلاب المدارس الدولية ، تتمثل فيما يلي :

• يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني

• الطالب الذي لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% في المادة عليه التقدم لامتحان تكميلي وُيعد هذا الامتحان شرطًا اساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.



