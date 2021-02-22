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تعليم

ننشر تفاصيل وضوابط النجاح في امتحانات الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:35 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل وضوابط النجاح في امتحانات الهوية القومية للعام الدراسي 2020- 2021 ، لطلاب المدارس الدولية بالصف الثالث الإعدادي .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم : سيعقد امتحان مجمع في مادتي (اللغة العربية والدراسات الاجتماعية) ، بنفس توقيت امتحان الفصل الدراسي الأول بالمدارس الرسمية

وأضافت وزارة التربية والتعليم : ستعقد باقي مواد الهوية القومية (التربية الدينية / التربية القومية) في نهاية الفصل الدراسي الثاني مع باقي الطلاب
الزمن المخصص للامتحان ساعة ونصف
وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن ضوابط النجاح لطلاب المدارس الدولية ، تتمثل فيما يلي :
• يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني
• الطالب الذي لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% في المادة عليه التقدم لامتحان تكميلي وُيعد هذا الامتحان شرطًا اساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.

وعلى جانب آخر ، أعلنت وزارة التربية والتعليم ، نظام امتحانات طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM) بالصف الثالث الإعدادي ، مشيرةً إلى أنه نظرًا للطبيعة الخاصة لمدارس Stem، ستظل الامتحانات كما هو متبع في الأعوام السابقة.
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