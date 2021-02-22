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محافظات

قافلة طبية تجري الكشف وتوفر علاج 1300 مواطن في بني سويف

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:09 م
قافلة طبية
قافلة طبية
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محمد عبدالحليم
تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير العمل في خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية،حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا،والتي تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ،وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية على حمودة مركز ناصر على مدار"السبت والأحد الماضيين"مكونة من 8 عيادات فى تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام، الأسنان،النساء،الرمد ،الأسنان ،الجلدية وتنظيم الأسرة).

وفى ظل إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1394 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان، وشملت:- معمل دم  56 -معمل طفيليات 50- حالات الأشعة 36- استصدار 8 قرارات نفقة دولة- تحويل عدد  17 مريضا للمستشفيات لاستكمال العلاج  - موجات فوق صوتية 35 حالة. 

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وشملت فعاليات القافلة  تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد  100 مواطن ، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية ( الالتهاب الكبدي الفيروسي - فيروس كورونا المستجد- السعار -أنفلونزا الطيور- الطفيليات المعوية والبلهارسيا) - الامراض الغير معدية (الضغط و السكر و السمنة)- أورام الصدر- تنظيم الأسرة -النظافة الشخصية ونظافة المنزل - التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن - ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)،فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 100 مواطن. 

فيما أوضح وكيل وزارة الصحة أن تلك القوافل تشهد دعمًا نوعيًا من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبد الحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسؤول الإمداد الطبي، و طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقافلة.

قافلة طبية تجري الكشف وتوفر علاج 1300 مواطن في بني سويف
قافلة طبية تجري الكشف وتوفر علاج 1300 مواطن في بني سويف
قافلة طبية تجري الكشف وتوفر علاج 1300 مواطن في بني سويف
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