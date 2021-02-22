خالد الجندي: الرحمة لا تقتصر على المسلمين فقط.. فيديو

وأضاف « الجندى » في حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، الإثنين، أنه يجوز قول "رضى الله عنه"، على أى مسلم على الإطلاق لقول الله تعالى: « رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ»، منوهًا بأن "طلب المغفرة، لا يجوز مطلقًا على غير المسلم، لأن المغفرة معناة إلغاء العقوبة، ولا يجوز إلغاء العقوبة فى الشرك، الرحمة تجوز لانها تخفيف للعقوبة".





وأشار إلى أن الصلاة تجوز على أى مسلم يعنى يمكن قول اللهم صل على فلان، لافتًا إلى أن فى التكبير نقول: «اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره ومن تبعه إلى يوم الدين».



