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ديني

خالد الجندي: الرحمة لا تقتصر على المسلمين فقط.. فيديو

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:57 م
خالد الجندي: الرحمة
خالد الجندي: الرحمة لا تقتصر على المسلمين فقط
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أمل فوزي
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، إن الرحمة تجوز لكل مخلوقات الله حتى الحيوانات، والأمر لا يقتصر على المسلمين فقط.

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وأضاف «الجندى» في حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، الإثنين، أنه يجوز قول "رضى الله عنه"، على أى مسلم على الإطلاق  لقول الله تعالى: «رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ»،  منوهًا بأن "طلب المغفرة، لا يجوز مطلقًا على غير المسلم، لأن المغفرة معناة إلغاء العقوبة، ولا يجوز إلغاء العقوبة فى الشرك، الرحمة تجوز لانها تخفيف للعقوبة".

وأشار إلى أن الصلاة تجوز على أى مسلم يعنى يمكن قول اللهم صل على فلان، لافتًا إلى أن فى التكبير نقول: «اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره ومن تبعه إلى يوم الدين».

 وفي حلقة سابقة ، نبه عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن من يطلقون عليه شيخ المدعو مصطفى العدوى، يتحدث فى قضية تنظيم الأسرة، التى بها أمرين شرعى ووطنى، والعدوى يفتى ويروج لأفكار بدون علم كثيرًا ويتبع أسلوب مخالفة الدولة فى قضايا تهم الصالح العام، وذلك بالمخالفة قول سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم: «من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم».

وأوضح أنه فى العام الماضى، صدرت له فتوى بالصلاة  امام المساجد بالمخالفة لقرارات الحكومة فى حماية  الناس من وباء كورونا فى عز شدته، وكانت كل دول العالم أغلقت المساجد بما فيها السعودية، و دلوقتى بيقول لا يوجد شيء اسمه تنظيم الأسرة ويصفها انها مؤامرة على الإسلام".
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