وليد صلاح الدين يوجه نصيحة لإدارة سيراميكا كليوباترا بشأن هيثم شعبان





وقال وليد صلاح الدين خلال الاستوديو التحليلي لمباراة سيراميكا وغزل المحلة في كأس مصر: "علمت أن إدارة نادي سيراميكا تفكر في تغيير هيثم شعبان والتعاقد مع مدرب آخر".





وتابع: "أنصح إدارة سيراميكا التمسك بهيثم شعبان وعدم رفع سقف الطموحات بمراحل كبيرة".





وأضاف: "هدف الفريق هذا الموسم البقاء في الدوري".





وأشاد وليد صلاح الدين بالمستوى الفني الرائع الذي ظهر به فريق سيراميكا كليوباترا تحت قيادة هيثم شعبان منذ تواجده في الممتاز ب وحتى صعوده للدوري الممتاز هذا الموسم.





وحصد سيراميكا كليوباترا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي بطولة كأس مصر، بفوزه على غزل المحلة بنتيجة (2-0) في اللقاء الذي أقيم اليوم الإثنين، على ملعب المكس بالإسكندرية بدور الـ32.

وجه وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر، نصيحة لإدارة نادي سيراميكا كليوباترا، بشأن هيثم شعبان المدير الفني للفريق.