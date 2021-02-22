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فن

رغم مرور 6 سنوات .. عمرو دياب يظهر بنفس اللوك

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:59 م
عمرو دياب
عمرو دياب
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أحمد إبراهيم
انتشرت صورة الفنان عمرو دياب فى الإعلان الخاص به لعطر باسمه والتى يظهر فيها داخل حمام السباحة مما دفع البعض للربط بين هذه الصورة وصورة قديمه للهضبة بنفس اللوك. 

ويمر على الصورتين ما يقرب من 6 سنوات حيث تم التقاط الصورة الأولى فى 2015 اما الصورة الحديثة فكانت فى عام 2021. 

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ونشرت الصفحة الرسمية للنجم الكبير عمرو دياب، الملصق الدعائي الأول لإعلان عطره الجديد والذي يستعد لحفل إطلاقه في دبي .

وظهر عمرو دياب في الصورة بأحد حمامات السباحة مرتديا كاب ونظارة شمسية في إطلالة صيفية جدًا .

يذكر أن الهضبة يستعد لطرح عطره الذي يحمل اسمه خلال الفترة القادمة ، حيث انتهى من تصوير الإعلان الخاص به على أنغام أغنية "وانا معاك" ، والتي تم تصويرها بين دبي وأبوظبي مع المخرج طارق العريان، ومدير التصوير مازن المتجول، والمشرف على الإنتاج موسى عيسى.

أغنية" وأنا معاك" كلمات خالد تاج الدين، لحن خالد عز، توزيع عادل حقي، وتصدرت ضمن ألبوم "يا أنا يا لأ". 
رغم مرور 6 سنوات .. عمرو دياب يظهر بنفس اللوك
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