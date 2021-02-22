حزب الشعوب الديمقراطي المعارض فى تركيا مهدد بالإغلاق .. تفاصيل

يواجه حزب "الشعوب الديمقراطي"الكردي فى تركيا، ضغوطًا متصاعدة تجعله فى مرمى الإغلاق ،خاصة بعد الاتهامات الموجه إليه من "تحالف الحزب الحاكم "المتعلقة بالإرهاب وانه على علاقة بحزب العمال الكردستاني ،وفقًا لتقرير بثته قناة الغد.





وأضاف التقرير أن حزب التحالف الحاكم يسعى فى الفترة الحالية إلى رفع الحصانة البرلمانية من حزب الشعوب الديمقراطي تمهيدًا لمحاكمة أعضائه وسجنهم.





ووجه وزير الداخلية التركى اتهامًا لاحدى اعضاء الحزب الكردى فى البرلمان بزيارة منطقة " الكارة" الخاضعة لحزب العمال الكردستاني فى شمال العراق والتى قتل فيها مؤخرا ١٣ تركيًا .





وفى تصريحات مؤخرا لحزب العمال الكردستاني أكد أن الطيران التركي هو المتسبب في مقتل الرهائن فى أحد الكهوف فى العراق، عقب استهداف مكان احتجازهم بالخطأ.



