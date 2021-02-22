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محافظات

وزيرة الصحة: رضا المواطنين هو المؤشر الرئيسي لنجاح منظومة التأمين الجديد

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:43 م
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة
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شمس يونس
تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، وحدة طب أسرة البعيرات، في إطار متابعة العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر.

ورافق الوزيرة خلال جولتها الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد،  والدكتور مصطفى غنيمة، مساعد الوزيرة لشئون الطب العلاجي، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس أكرم سامي، معاون وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات والدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر وعدد من قيادات وزارة الصحة.

بدأت الوزيرة  جولتها داخل الوحدة بمتابعة عملية تسجيل ملفات المواطنين على النظام الإلكتروني المميكن، وتأكدت من تفعيل نظام الإحالة بين المستشفيات، كما راجعت معدلات التسجيل، حيث بلغ إجمالي عدد الملفات المسجلة بالوحدة 17 ألفًا و659 ملفًا حتى الآن، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة الجديدة بالمحافظة بداية من شهر أكتوبر  2019، كما اطلعت الوزيرة على آلية عمل مدخلي البيانات على المنظومة المميكنة لتسجيل ملفات طب الأسرة، موجهةٍ بضرورة الاستمرار في تدريبهم على أعلى مستوى.

وتفقدت الوزيرة  أقسام الوحدة المختلفة والتي تضم (عيادات طب الأسرة، عيادات خدمات صحة الأم والطفل، عيادات عيون، عيادات أسنان )، بالإضافة إلى قسم التحاليل ومعمل الطفيليات، ومعمل الأشعة، كما تفقدت صيدلية الوحدة وآلية العمل بها من خلال الربط المميكن بين الصيدلية وجميع أقسام الوحدة مما يساهم في التيسير على المرضى، ومتابعة أرصدة الأدوية بصفة مستمرة.

وأشادت الوزيرة بمستوى الخدمات والتجهيزات الطبية المقدمة بالوحدة، وحرصت على الاستماع إلى آراء المواطنين في الخدمة الطبية المقدمة لهم، مشيرة إلى أن رضا المواطنين هو المؤشر الرئيسي لنجاح المنظومة.

وفي هذا الصدد عبر أحد المواطنين لوزيرة الصحة عن سعادته بالطفرة الطبية التي تشهدها المحافظة قائلًا: "أنا راضي عن الخدمة بنسبة 97٪"، كما دعت الوزيرة المواطنين إلى سرعة التسجيل في المنظومة الجديدة وفتح الملفات الطبية لهم داخل وحدات طب الأسرة حتى يستطيعوا أن يتمتعوا بالخدمات الطبية المقدمة داخل التأمين الصحي الشامل.

وأكدت الوزيرة في حديثها مع المواطنين لتعريفهم بالخدمات الطبية التي تقدمها المنظومة الجديدة أن كافة الخدمات الطبية ستتوافر داخل المحافظة، ولن تكون هناك حاجة لسفر المرضى إلى محافظات أخرى أو القاهرة لتلقي الخدمة الطبية، تخفيفًا عن كاهل المرضى بمحافظة الصعيد، مؤكدة أن الدولة تولي محافظات الصعيد اهتمامًا بالغا وتسعى لتوفير أفضل الخدمات الطبية لأهالي الصعيد.


وزيرة الصحة: رضا المواطنين هو المؤشر الرئيسي لنجاح منظومة التأمين الجديد
وزيرة الصحة: رضا المواطنين هو المؤشر الرئيسي لنجاح منظومة التأمين الجديد
وزيرة الصحة: رضا المواطنين هو المؤشر الرئيسي لنجاح منظومة التأمين الجديد
وزيرة الصحة: رضا المواطنين هو المؤشر الرئيسي لنجاح منظومة التأمين الجديد
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