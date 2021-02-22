بايدن: مساعدات للشركات الصغيرة.. وقروض لسداد مصاريف الدراسة.. فيديو

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيتم تقديم مساعدات للشركات التي بها أقل من 20 موظفا، مؤكدا أن المواطنين سيعلمون التفاصيل من خلال موقع على الإنترنت.





وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي، أن الخريجين الذين عجزوا عن سداد مصاريف الدراسة يمكنهم تقديم الطلبات للحصول على القروض وسيكون هناك فترة سماح لكل القروض.





وتابع الرئيس الأمريكي جو بايدن: أنني ادعو المفتش العام أن يلقي نظرة فاحصة وأن يبلغ عن أى مشاكل يجدها في تطبيق تلك المنظومة.





وأشار بايدن إلى أن البعض يؤكد أنه لابد من التركيز على الإستثمار من أجل خطة إنقاذ للمشروعات الصغيرة ولدعم العمال، مؤكدا أنه قد يكون لها تأثير على 7 ملايين عامل .



