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مطلوب التقسيط.. أحمد موسى عن قانون الشهر العقاري الجديد: 2.5% نسبة كبيرة للتسجيل

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:56 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مبلغ 2.5% الذي يلزم تسجيل العقار في الشهر العقاري؛ رقم كبير جدا ويجب إعادة النظر فيه؛ موضحا أن نقابة المحامين تأخد نسبة 1% على المبلغ الذي يتخطى الـ 20 ألف جنيه. 

وناشد موسى؛ خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»،  بتقسيط المبالغ المقرر تحصيلها من التسجيل تسهيلا على المواطنين؛ لافتا أن المواطن الذي يسكن في منزله بعقد ابتدائي ووضعه مستقر لا يحتاج إلى الذهاب الشهر العقاري ليسجله.

وتابع موسي،: «اللي محتاج خدمات زي عداد الكهرباء هو اللي محتاج يروح الشهر العقاري عشان يدخل الخدمات». 

وتابع موسى: «لو وضعك مستقر متروحشى تسجل في الشهر العقاري.. بس لو عايز خدمات تدخل لازم تروح الشهر العقاري وتسجل البيت»؛ منوها بأن دخول المرافق كهربا أو الغاز لا تدخل إلا بتسجيل العقار.

ولفت موسى، إلى أن المادة 35 حظرت على الجهات والمصالح الحكومية نقل الموافق والخدمات وأي إجراء يتعلق بالعقار إلا بالتسجيل في الشهر العقاري. 
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