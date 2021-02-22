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أخبار العالم

الأردن يدين مقتل السفير الإيطالي في الكونغو

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:55 م
الأردن يدين مقتل
الأردن يدين مقتل السفير الإيطالي في الكونغو
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قسم الخارجي
أدان الأردن، اليوم الاثنين، الاعتداء الغاشم على قافلة الأمم المتحدة في الكونغو، والذي أسفر عن مقتل السفير الإيطالي.

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في تغريدة على تويتر "ندين الاعتداء الغاشم على قافلة لبرنامج الغذاء العالمي في الكونغو والذي ذهب ضحيته السفير الإيطالي وشخصان آخران رحمهم الله جميعًا".

وتابع المسؤول الأردني "أحر التعازي لذوي الضحايا وللزملاء في وزارة الخارجية الإيطالية #الأمم المتحدة الكونغو".

كانت وزارة الخارجية الإيطالية أعلنت  مقتل سفيرها لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية لوكا أتانازيو، خلال هجوم استهدف موكب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة شرق البلاد.

كما استنكر الرئيس الإيطالي  سيرجيو ماتاريلا "الهجوم الجبان"، موضحا أن الجمهورية الإيطالية في حداد على موظفي الدولة الذين فقدوا حياتهم أثناء ممارسة مهامهم.
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