الأردن يدين مقتل السفير الإيطالي في الكونغو

أدان الأردن، اليوم الاثنين، الاعتداء الغاشم على قافلة الأمم المتحدة في الكونغو، والذي أسفر عن مقتل السفير الإيطالي.





قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في تغريدة على تويتر "ندين الاعتداء الغاشم على قافلة لبرنامج الغذاء العالمي في الكونغو والذي ذهب ضحيته السفير الإيطالي وشخصان آخران رحمهم الله جميعًا".





وتابع المسؤول الأردني "أحر التعازي لذوي الضحايا وللزملاء في وزارة الخارجية الإيطالية #الأمم المتحدة الكونغو".





كانت وزارة الخارجية الإيطالية أعلنت مقتل سفيرها لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية لوكا أتانازيو، خلال هجوم استهدف موكب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة شرق البلاد.



