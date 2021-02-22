نيولوك جديد.. ديانا حداد تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

نشرت ديانا حداد صورة جديدو لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت ديانا حداد؛ بإطلالة جريئة وانيقة ومميزة خطفت بها الأنظار بملابس كلاسيك مرتدية بليزر الاسود و توب باللون الابيض.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة.

وعلقت على الصورة قائلة: "كوني قوية ..

لأجلك انتِ ، واجهي مصاعب الحياة بمفردك ، كوني اجمل مما يظنون كوني كما تحبين دائمًا ، كوني صعبة الكسر ، كوني رائعة مختلفة ،، كوني دائمًا انتِ".