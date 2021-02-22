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توك شو

عوض تاج الدين: لقاح سينوفارم آمن تماما وليس له آثار جانبية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:09 م
عوض تاج الدين
عوض تاج الدين
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عبد الخالق صلاح
أكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن مصر في انتظار شحنة جديدة من اللقاح الصيني سينوفارم، موضحا أنه تم استقبال 300 ألف جرعة من اللقاح. 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أنه لا يوجد أي آثار جانبية لاستخدام لقاح «سينوفارم»، حتى الآن، موضحا أن اللقاحات لن يتم تداولها إلا بعد التأكد الكامل من أنها آمنة. 

ولفت تاج الدين، إلى أن كورونا غيرت كل شئ في العالم ومصر تسعى لإنتاج اللقاحات، لأن الدول تسعى لتوفير اللقاحات لمواطنيها قبل بيعها للخارج.

وأشار إلى أن كل دول العالم التي تملك تكنولوجيا عالية تسعى لإنتاج اللقاحات.

ونوه تاج الدين، إلى أن الدولة تسعى إلى ضمان السلامة الكاملة للطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية في مصر مع استئناف الدراسة.
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