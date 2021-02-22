ببنطال جلد .. علا الفارس تتألق بإطلالة شتوية على إنستجرام

حرصت الإعلامية الأردنية علا الفارس، علي مشاركة متابعيها صورة جديدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت علا الفارس بإطلالة شتوية جذابة، وهو ما لفت أنظار متابعيها وعبر عنه عبر التعليقات.
وظهرت علا الفارس وهي ترتدي توب هاي كول باللون الأسود بأكمام طويلة، وبنطال من الجلد باللون الأسود أيضا ، واختارت عليه شال بالون الرمادي الكاروهات، وهو ما أبرز من اناقتها.
وقامت علا الفارس بترك خصلات شعرها منسدلة عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وأبرزت علا الفارس إطلالتها بوضع المكياج؛ حيث اختارت وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، والآي لاينر والماسكرا لتبرز جمال عينيها.
ولم تتكلف في اختيار الاكسسوارات، فقد اكتفت باختيار ساعة يد من الجلد باللون الأسود مع حقيبة من الجلد بنفس اللون ونظارة شمسية مميزة تتناسب مع إطلالتها.
وتنحدر علا الفارس من عائلة انخرطت في العمل السياسي، وجدها هو «عبد الرؤوف الفارس» عضو البرلمان الأردني بالفترة من 1954 حتى وفاته عام 1984 وممثل الأردن في مجلس الاتحاد العربي، ووالدها «تحسين الفارس»، كان نائبا في البرلمان الأردني التاسع والذي مدد بإرادة ملكية ليكون البرلمان العاشر، وقد توفي وهي في سن الثالثة عشرة وقامت والدتها بتربيتها مع أشقائها الذكور السبعة.
وتخرجت الإعلامية الأردنية في الثانوية العامة وهي بعمر السادسة عشرة؛ والتحقت بعدها بكلية الحقوق وأنهت دراستها الجامعية بعمر التاسعة عشرة من جامعة عمان الأهلية.
وبدأت علا الفارس مسيرتها الإعلامية في عمر مبكر؛ حيث تعد أصغر مراسلة في الشرق الأوسط بعمر السابعة عشرة بحسب مجلة "اوك" البريطانية، وقد بدأت كمراسلة أخبار لقناة العربية من الأردن لمدة أربع سنوات، وذلك في عام 2004 بدعم من سعد السيلاوي الذي دعمها وشجعها.
والتحقت بعدها بالأخبار في قناة "إم بي سي 1" كمذيعة ومقدمة البرنامج الإخباري الاجتماعي «إم بي سي في أسبوع»، وأثارت جدلًا كبيرًا في أوساط الشارع العربي بعد قيامها بنشر تغريدة عن القدس ردًا على قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة فلسطين، وأثارت تغريدتها ردود فعل غاضبة حيث فسرها البعض بأنها مسيئة للسعودية.
وفي عام 2017 تقدمت علا الفارس باستقالتها من "إم بي سي" للانتقال إلى مجموعة "روتانا"، وتم تعطيل هذا التعاقد وفي عام 2019 أنهت تعاقدها فعليا معهم.
وإليكم الفيديو الذي يبرز تفاصيل إطلالتها..