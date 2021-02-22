وزير العدل: التسجيل في الشهر العقاري ليس إجباريا

قال المستشار عمر مروان وزير العدل إن التسجيل في الشهر العقاري برضا الأفراد، ولا يتم إجبار أحد على التسجيل، موضحا أنه لا تعامل مع المصالح الحكومية والجهات الرسمية إلا بأوراق رسمية.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أنه لا صحة لإلغاء دعوى صحة التوقيع؛ مرددا: « تيسير الإجراءات علشان الناس تسجل لأن 95% من المنشآت غير مسجلة في الشهر العقاري».





وأكد مروان، أن اقصى رسوم يحصل عليها الشهر العقاري 2000 جنيه مهما بلغت مساحة العقار؛ لافتا إلى أن هناك رسوما أخرى ليس لها علاقة بالشهر العقاري.



