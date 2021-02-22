ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

"أنت كمان هتستفاد".. مبادرة شبابية للمساواة بين الجنسين وتصحيح المفاهيم

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:41 م
مبادرة شبابية للمساواة
مبادرة شبابية للمساواة بين الجنسين
Advertisements
أحمد زهران
أطلق مجموعة من شباب الباحثين والطلبة بكلية اقتصاد وعلوم سياسية، مبادرة مجتمعية، تحمل اسم "أنت كمان هتستفاد"، من أجل العمل على المساواة بين الجنسين وتصحيح المفاهيم المغلوطة بالمجتمع.

واستطاعت المبادرة بالفوز بالمرحلة التجريبية لمشروع تكافؤ الفرص من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ووزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي حول إقامة أولى فعاليتها لحملة توعوية خاصة بالدور الاجتماعي والصور الذهنية الخاطئة لدى الجنسين في الأسبوع الأول من شهر فبراير لعام ٢٠٢١  من قبل نخبة من المتخصصين/ات الدوليين والمحليين.

قالت ياسمين علاء القائمة على المبادرة، وباحثة بوحدة دراسات المرأة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إن الفعاليات التي حققتها المبادرة ساهمت في رفع وعي الشباب حول المفاهيم الخاصة بالدور الاجتماعي وما يفرضه المجتمع على كلا الجنسين وكيفية إزالة الصور الذهنية المشوهة لكلا الجنسين. إضافة إلى كيفية إدماج النوع الاجتماعي في المشروعات التنموية ، وليس ذلك فحسب بل التعرف على الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والتعمق في إستراتيجية مصر ٢٠٣٠ وكيفية الوصول إليها من خلال التركيز على الهدف الخاص بتحقيق المساواة بين الجنسين.

كما استطاعت المبادرة  قياس وعي الشباب من الجنسين من خلال الأسلوب الإحصائي المعتمد بشكل أساسي على الاستمارات القبلية والبعدية؛ لمعرفة قدرة الشباب بكل العناصر التي تم تدشينها في الحملة التوعوية.

وأضافت هاجر محمود، مسئولة وسائل التواصل الاجتماعي والعلاقات العامة بالمبادرة، أن الحملة التوعوية الخاصة بالنوع الاجتماعي قد نجحت في هدفها من خلال اظهار مجتمع واعي من الشباب قادرا على فهم المصطلحات الخاصة بالمساواة بين الجنسين وطريقة دمجه في المشروعات التنموية الخاصة بذلك؛ لبناء جيل من المساواة .

وأكمل عبدالرحمن فهمي ،شريك مؤسس للمبادرة، أن المبادرة قد لاقت نجاحًا كبيرا نظرًا لقلة وعي الشباب المصري بالقضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي، مما شجعنا على إطلاق عدة فعاليات .

وأضافت ميرنا أحمد رجب، نائب رئيس اتحاد طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أن المبادرة تنشر أوراق سياسات متخصصة بشكل مختلف وبنظرة شبابية حول العمل على المساواة بين  الجنسين في الجهات الأكثر اهتمًاما بذلك وفقًا لثلاث جوانب رئيسية من الناحية الاجتماعية ، والمشاركة العامة، والناحية الاقتصادية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرة البيئة: مشروع البيوجاز المنزلي يعد نموذجا مبسطا للاقتصاد الدوار والوظائف الخضراء

وزيرتا التضامن الاجتماعي والبيئة ومحافظ المنيا يفتتحون مشروع البيوجاز المنزلي

بمشاركة 1500 متطوع.. مبادرات لصندوق مكافحة الإدمان لتوعية الطلاب بأضرار المخدرات

التعاون الدولي: 905 ملايين دولار محفظة التمويل التنموي الجارية لمشروعات الحماية الاجتماعية

التخطيط: مليار جنيه استثمارات عامة لتنفيذ 96 مشروعًا لذوي الاحتياجات خلال عامين

ترشيحاتنا

لاعبو ريال مدريد يحصلون على سيارات أودي الجديدة .. صور

اعترافات الإرهابي أبو آسر: تلقيت تكليفا من هشام عشماوي بتأسيس خلية تابعة لـ تنظيم المرابطون في مصر

حبس 4 ذئاب بشرية اغتصبوا فتاة وتركوها فى حالة إعياء بالقليوبية

بعد بيان الداخلية..حبس وغرامة وسحب الرخصة عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني

مطلوب التقسيط.. أحمد موسى عن قانون الشهر العقاري الجديد: 2.5% نسبة كبيرة للتسجيل

قناة مفتوحة تتحدى بي إن سبورت وتعلن إذاعة مباراتى الأهلي والزمالك بإفريقيا

Advertisements

قناة مفتوحة تتحدى بي إن سبورت وتعلن إذاعة مباراتى الأهلي والزمالك بإفريقيا

بيشحت مباراة وأطالب بالمساواة مع مصطفى شوبير.. مدرب حراس الأهلي يهاجم مسئولي الأحمر بسبب ابنه.. تفاصيل

رئيس الوزراء يكلف المحافظين بالتعاون الكامل مع نواب البرلمان والعمل على حل مشكلاتهم

كورونا يلتهم جزءًا من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي بعد 3 أشهر عزلًا

رفع درجة الاستعداد و الطوارىء بالمحافظات لمواجهة الطقس السيء

مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان وإصابة زوجته في إنقلاب سيارته بمركز وادي النطرون

الأرصاد تحذر: غدا أمطار على 9 محافظات ..فيديو

حبس 4 ذئاب بشرية اغتصبوا فتاة وتركوها فى حالة إعياء بالقليوبية

بعد بيان الداخلية..حبس وغرامة وسحب الرخصة عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني

بعد موته في حادث.. تفاصيل الحالة الصحية لزوجة رجل الأعمال ياسين عجلان

بايدن يعلن تنكيس الأعلام في الولايات المتحدة لمدة 5 أيام

كر وفر.. الإدارة المحلية بالبرلمان تطالب بتقنين أوضاع الباعة الجائلين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزنها صادم.. خروف يرى لأول مرة بعد 5 سنوات بسبب كتلة صوف ضخمة | صور

بعد طرحها في مصر.. أسعار ومواصفات جاك JS3 موديل 2021

فستان فوق الركبة .. ابنة شريف منير تتألق فى إطلالة شتوية.. شاهد