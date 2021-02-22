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جدعنة المصريين.. 3 رجال شرطة ينقذون سيدة مسنة من الأمطار في دمياط

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:03 م
صدى البلد
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عادل نصار
عرضت الإعلامية ريهام سعيد، خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على شاشة "النهار"، مقطع فيديو مؤثرا، لسيدة مسنة كانت تعاني بسبب سقوط الأمطار في أحد شوارع دمياط قبل أن يتدخل رجال الشرطة لإنقاذها في مشهد إنساني.

وقالت الإعلامية ريهام سعيد، أثناء برنامجها "لا بد من تشجيع كل ما هو إيجابي في الحياة لأننا بحاجة لمثل هذه الأشياء، 3 أفراد من الشرطة وربما كل المتواجدين فى سيارة الشرطة هرعوا إلى الشارع لمساعدة السيدة المسنة، وأخذوها.. شعور لطيف وعظيم جدًا.. هذا المشهد يؤكد شهامة وجدعنة المصريين".

وتحدث المهندس فارس مجدي، شاهد عيان على واقعة، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، قائلًا "فوجئت برجال الشرطة وهم اثنان مجندان وضابط، نزلوا للشارع لمساعدة سيدة مسنة"، مشيرًا إلى أنه عرض المساعدة على ضابط الشرطة، وبالفعل وافق الضابط على مساعدته للسيدة وأن يقوم بتوصيلها للمنزل، مضيفًا "السيدة كانت تعاني من أمراض بالقلب، وجاءت لدمياط لإجراء كشف طبي، حيث تقيم بمحافظة الدقهلية".

ووجه المهندس فارس مجدي الشكر لضابط الشرطة، عبد اللطيف أحمد ياسر معاون قسم دمياط الجديدة، قائلًا "عملوا واجب رجالة من السيدة المسنة".

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