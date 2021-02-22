ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رانيا منصور تكشف كواليسها مع اسود فاتح أثناء انفجار بيروت

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:57 م
رانيا منصور
رانيا منصور
Advertisements
سعيد فراج
قالت الفنانة رانيا منصور، إنها تترقب عرض مسلسل «أسود فاتح» عبر قناة mbc مصر الفضائية، وذلك بعد النجاح الذي حققه المسلسل فور عرضه على منصة شاهد.نت الإلكترونية.

وحول كواليس المسلسل، قالت رانيا منصور، في تصريح خاص لـ صدى البلد، إنها تصادف تواجدها في لبنان لتصوير المسلسل خلال إنفجار مرفأ بيروت، الذي هز العالم كله، لافتة إلى أنها لم بكن لديها تصوير في ذلك اليوم لكنها كانت داخل أحد المولات. 

وأشارت رانيا منصور، أنها تفاجأت بتكسير النوافذ الزجاجية ودوي الإنفجار الضحم، دون أن تعرف السبب الواضح من ذلك لكنها لم تصاب بأي شئ إثر الإنفجار، موضحة أنها كانت بجوار باب المول وفور سماع الإنفجار خرجت مسرعة، وأنه لم يحدث أي تدافع لقلة المتواجدين داخل المول أثناء الإنفجار.

وأوضحت «منصور» أن الفنانة هيفاء وهبي، كان لديها تصوير في ذلك اليوم لكن اليوم مر بسلام على فريق عمل المسلسل، ولكن الرهبة سيطرت عليهم بالكامل لمحاولة إضمئنان كلًا منهم على الآخر، مشيرة إلى أنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من الفنانة روجينا بعد هذا الإنفجار. 

مسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فكرة واحدة إيجابية.. أحمد الشامي يوجه رسالة لتشجيع متابعيه على الابتكار .. شاهد

روجينا تحتفل بعيد ميلاد أشرف زكي: كل سنة وأنت العمر كله

أحمد الشامي ينشر أول صورة له من تصوير ابنته خديجة.. شاهد

شريف سلامة ينضم لفريق شقة 6

هيفاء وهبي تعلن موعد عرض مسلسل أسود فاتح

بإطلالة كاجوال.. هيفاء وهبي توجه رسالة لجمهورها على إنستجرام

ترشيحاتنا

شاهد.. انهيار أبناء شعبان عبد الرحيم بالبكاء خلال لقائهم مع ريهام سعيد.. فيديو

تعرف على طلب أحفاد قبائل آل شيروكي الغريب من شركة جيب

طارق العشري: زيادة اللاعبين المحترفين يحصر المنافسة بين الأهلي والزمالك

أفضل سورة في القرآن لقضاء الحاجة قبل الفجر .. 10 سور اقرأ إحداها واذكر حاجتك

مركب الموت بالإسكندرية.. انتشال 8 غرقى وتجهيز 4 مستشفيات ميدانية

شاهد| لقطات مثيرة لانفجار بركاني يندفع للمرة الرابعة بصقلية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور بي إم دبليو الفئة السابعة أثناء اختبارها

قصة بشرى الشيخ الشعراوي لـ تحية كاريوكا بالجنة قبل وفاتها

الوضع يقطع القلب.. القصة الكاملة لغرق 20 شخصا في بحيرة بالإسكندرية .. فيديو