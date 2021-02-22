طلال أبو غزالة: الدولار هو سلاح أمريكا الأقوى من النووي

قال الدكتور طلال أبو غزالة المفكر الاقتصادي الكبير، إن العملات الرقمية لا قيمة لها لأن البنك لا تغطيها.





وأكد أبو غزالة خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن أمريكا لن تسمح بوجود أي عملة أخرى تنافس الدولار، والعملات الرقمية برعاية أمريكية غير معلنة.





وأشار أبو غزالة إلى أن أمريكا والصين تتنافسان على قيادة العالم، والبديل للدولار سوف يكون العملة الصينية الجديدة.



