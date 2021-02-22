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فن

هلا تسبق هلا.. أميمة طالب تتجاوز المليون مشاهدة في أسبوع

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:44 م
أميمة طالب
أميمة طالب
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سعيد فراج
تجاوزت الفنانة أميمة طالب، حاجز المليون مشاهدة، إذ حققت مليون و102 ألف مشاهدة في أسبوع واحد، بعد طرح أحدث أغانيها بعنوان "هلا تسبق هلا" عبر قناة روتانا الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 14 فبراير الجاري. 

أغنية أميمة طالب "هلا تسبق هلا" من كلمات الأمير بدر بن محمد، ألحان يزن السقاف وتوزيع براك المطوع، مكس وماستر جاسم محمد.

من جهة أخرى، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أحدث أعمال الفنانة أميمة طالب، الفنية وهي أغنية باللهجة الخليجية تحمل اسم «دنيتي انت» وذلك حصريا عبر تطبيق ديزر للموسيقى.

كما طرحت المطربة التونسية أميمة طالب نجمة برنامج "ستار أكاديمى"، أجدد أغانيها بعنوان "برافو" من كلمات وألحان توفيق المغربي"الجوكر "، توزيع ومكس و ماستر عصام الشرايطى، وذلك عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب.
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