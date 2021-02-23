أول رد من محافظ الإسكندرية على حادث غرق مراكب الهوارية

كشف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تفاصيل حادث غرق أحد المراكب بإحدى البحيرات في منطقة الهوارية.





وقال "الشريف" إن هذه المراكب جميعها عشوائية تتجول من اجل التنزه، وليست مراكب صيد.





وأضاف الشريف، أنه تم توفير 4 مستشفيات ميدانية فى مكان الحادث لإسعاف المصابين، إضافة الى توفير سيارات الإسعاف اللازمة لنقل الحالات الحرجة الى المستشفيات.





و شهدت مدينة الإسكندرية غرق مركبين في إحدى البحيرات بالقرب من منطقة الهوارية، وعلى متنهما 17 شخصًا، بينهم أطفال.





وانقلب المركبان أثناء عودتهما من جزيرة صغيرة يستخدمها البدو في المنطقة للراحة، وإعداد نوع من الطعام الخاص بهم يسمى زرده.





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وقالت مصادر بالإنقاذ النهري، إنه تم انتشال 7 جثث حتى الآن، وتجرى الآن محاولات البحث عن الباقين.





وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة العامرية ثانٍ، يفيد بغرق مركبين على متنهما أكثر من 17 فردا بينهم أطفال من عائلة واحدة من نجع ابومطريد أثناء عودتهم من رحلة زرده.





وتوجهت على الفور قوات الإنقاذ النهري وقوة من قسم شرطة العامرية ثان ومسئولي حي العامرية ثان وسيارات الإسعاف لمكان الحادث.





وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال 7 جثث ويجري البحث عن آخرين سوء ناجين أو جثث.



