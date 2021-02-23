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تعليم

اليوم.. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول العمل تحت الضغوط النفسية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:01 ص
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر
ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، مجموعة من البرامج التدريبية، حيث يهدف إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

ومن هذه الدورات التدريبية تطلق الجامعة دورة تدريبية حول العمل تحت الضغوط النفسية وذلك اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء 23-24 فبراير فى تمام الساعة 9 صباحا.

وتقام هذه الدورة بنظام الأون لاين للوقاية من فيروس كورونا. 

وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

وتقام البرامج تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.
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