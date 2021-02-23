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فن

أخبار الفن.. معاناة دينا مع كورونا.. ضيق فى التنفس ونهجان يصيب نجلاء بدر.. مصير ميراث شعبان عبد الرحيم

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:53 ص
نجلاء بدر
نجلاء بدر
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:

خرجت الفنانة دينا عن صمتها من خلال مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام لتروى فيه تفاصيل معاناتها مع فيروس كورونا المستجد. 

أسدل الستار على أزمة ميراث الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم بعد حالة من الجدل استمرت عدة أشهر وشغلت الرأي العام بعد الفيديو الذي نشرته الفنانة منار حمزة وأكدت فيه أن الراحل شعبان عبد الرحيم قام ببيع الفيلا الخاصة به لها.

نشرت الفنانة نجلاء بدر تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن تطورات حالتها الصحية بعد الاصابة بفيروس كورونا المستجد. 

تعرضت الفنانة منة عرفة الى حالة من التنمر من جانب أحد متابعيها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك؛ حيث هاجمها ووصفها بعدد من الألفاظ غير اللائقة حيث كفرها وقال لها إنك لا تعرفين شيئا عن دينك الإسلامي. 

نشرت الفنانة هيفاء وهبى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بشأن قرار القضاء المصرى بحبس مدير أعمالها السابق محمد وزيرى  لمدة 5 سنوات بعد قرار المحكمة الصادر ضده فى تهمة التبديد والنصب عليها بمبلغ 63 مليون جنيه.
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