أسباب مطالبة المنشدين بنقابة خاصة.. فيديو

كشف المنشد الديني أحمد التوني، سبب مطالبتهم بنقابة خاصة، موازية لنقابة الموسيقيين.
وقال التوني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج التاسعة والمذاع عبر قناة "الأولى"،: "عدد المنشدين داخل مصر 7 آلاف منشد، والهدف من طلبنا؛ هو تخفيف الحمل على نقابة المهن الموسيقية".
وأردف: "هدفنا من الانفصال عن نقابة الموسيقيين؛ هو التطوير من شكل الإنشاد الديني لأنه مزيج من الغناء والترتيل".
ومن جهته، قال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين،: "لا يجوز حسب الدستور أن تجمع مهنة بين نقابتين"، موضحا:" الإنشاد الديني هو نوع من الموسيقى يتبع نقابة الموسيقيين".
وأردف:" القانون لا يسمح بإنشاء نقابة موازية لنقابة الموسيقيين تحت عنوان الإنشاد الديني وهو أمر مخالف للقانون والدستور".
وكانت نقابة الموسيقيين، قررت إيقاف محمود التهامي عن العمل لمخالفته القانون بمحاولة إنشاء نقابة للمنشدين مستقلة عن نقابة الموسيقيين والتي تضم شعبة المنشدين.