أسباب مطالبة المنشدين بنقابة خاصة.. فيديو

كشف المنشد الديني أحمد التوني، سبب مطالبتهم بنقابة خاصة، موازية لنقابة الموسيقيين.





وقال التوني ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج التاسعة والمذاع عبر قناة "الأولى"،: "عدد المنشدين داخل مصر 7 آلاف منشد، والهدف من طلبنا؛ هو تخفيف الحمل على نقابة المهن الموسيقية".





وأردف: "هدفنا من الانفصال عن نقابة الموسيقيين؛ هو التطوير من شكل الإنشاد الديني لأنه مزيج من الغناء والترتيل".





ومن جهته، قال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين،: "لا يجوز حسب الدستور أن تجمع مهنة بين نقابتين"، موضحا:" الإنشاد الديني هو نوع من الموسيقى يتبع نقابة الموسيقيين".





وأردف:" القانون لا يسمح بإنشاء نقابة موازية لنقابة الموسيقيين تحت عنوان الإنشاد الديني وهو أمر مخالف للقانون والدستور".



