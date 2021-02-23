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حوادث

بسبب ضائقة مالية.. حكاية انتحار نقاش داخل برميل مياه في الجيزة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:42 ص
انتحار نقاش
انتحار نقاش
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أنهى نقاش حياته منتحرا داخل برميل مياه في إحدى الشقق السكنية بمنطقة الجيزة.

باشرت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بإشراف اللواء رجب عبدالعال مدير أمن الجيزة، التحريات لكشف ملابسات وفاة نقاش داخل برميل بشقة سكنية بدائرة قسم الجيزة.

التحريات الأولية التي أجريت برئاسة اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كشفت مرور المتوفى بضائقة مالية بسبب تراكم الديون والأقساط عليه.

وشرحت التحريات أن المتوفى كان يعاني من ازمة مالية منعته من سداد أقساط شقة قام بشرائها وهدده مالكها بسحبها منه حال عدم سداد باقى ثمنها.

وتبين من التحريات قيام النقاش بربط شيكارة حول صدره ليغطس في برميل المياه، وظل أسفل المياه حتى لفظ انفاسه الأخيرة.

وحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
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