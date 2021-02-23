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منوعات

علقة موت وسجن.. عريس يواجه صدمة في حفل زفافه

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:01 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
كانت أجواء حفل الزفاف تملؤها الفرح والسعادة، حتى حانت اللحظة الصادمة التي اقتحمت فيها حماة العريس الأولى حفل الزفاف وهي مشتعلة غضبًا، لتكشف أن العريس كان متزوجًا بالفعل من ابنتها.

وتُظهر اللقطات الأم الغاضبة وهي تقتحم الحفل وتضرب صهرها على رأسه بينما يتزوج من حبيبته الثانية أمام العائلة والأصدقاء في مقاطعة "تشاي نات" في تايلاند، بحسب ما نشرت صحيفة"ذا صن" البريطانية.

بينما بقيت العروس الشابة، التي قيل إنها كانت تعرف أن الرجل متزوج بالفعل، في مكانها بجانب العريس الحائر بينما واصل الرهبان المرتبكون ترديد البركات للاحتفال الديني.

وزعمت الزوجة الأولى "نيبابان بوشبن" 33 عامًا ، أن زوجها الشرطي ، الرقيب "سارونيو موكايو" 34 عامًا ، كان يواعد سيدة أصغر سنًا منذ أكثر من عام.

وقالت الزوجة المنكوبة إنها أبقت العلاقة سرا لحماية ابنتيها - اللتين تبلغان من العمر 15 و 5 سنوات - حتى سرب الأصدقاء القلقون لها معلومات عن حفل زفافه الفخم.

وأوضح رجال الشرطة، أن الزوج الذي يقترن بتعدد الزوجات يواجه الآن 30 يومًا في السجن بتهمة الاحتفاظ بعشيقته أثناء توليه منصبًا عامًا، وهو قانون تايلاندي غامض يحظر على أي مسؤول ذلك الأمر.

وقال نيبابان: "لم أكن أعتقد في البداية أن زوجي سيتزوج من عشيقته، ولكني ذهبت إلى منزلها مع والدتي لأجد مراسم الزفاف بالفعل، شعرت بالحزن والصدمة في هذه الأثناء اتجهت أمي إليهم لتضرب زوجي وتلقنه درسا".

وأضافت:"قبل الزفاف ، كان لا يزال معي في المنزل وأخبرني أنه سيخرج للعمل في النوبة الليلية في محطته، وحطمت الزوجة الغاضبة الحدث الكبير، وواجهت والدتها الزوج في منتصف الحفل".
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