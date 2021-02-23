ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

300 ماتوا مفيش مشكلة.. تعليق ناري من نائب مستشفى النجيلة السابق على هذا المرض

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:02 ص
انفلونزا الطيور
انفلونزا الطيور
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى النجيلة للعزل سابقا، إن موضوع إصابة البشر بإنفلونزا الطيور ليس جديدا بعد ظهوره مرة أخرى في هولندا، فهو موجود منذ عام 1983، وسجلت أيرلندا أول ظهور له، لافتا إلى أن هذا المرض متوطن في الدواجن، خاصة في الطيور المهاجرة، وهو ينتقل للبشر عن طريق طفرات مختلفة.


وأضاف محمد علام، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، أنه لم يحدث أي حالات نقل للمرض من بشر إلى بشر، لذلك حتى الآن لا يوجد أي خطر من هذا المرض، منوها إلى أنه من المتوقع أن يكون في المستقبل هناك خطر من إنفلونزا الطيور في حال حدوث طفرات للفيروس تؤدي لانتقاله بين البشر.


وأوضح أن الطفرة التي حدثت حاليا وسمعنا عنها حدثت من فبراير 2020، ومن أولى الدول التي أعلنت ذلك السعودية وقامت بإعدام 400 ألف طائر، ولكن دون انتقال المرض للبشر، ثم في صيف 2020 انتقل إلى روسيا وبعض الدول الأوروبية، لافتا إلى أن التحور وانتقاله إلى البشر حدث في روسيا وأصيب به 7 أشخاص فقط بأعراض خفيفة.


وأكد أن كل ما نسمع عنه من أمراض موجود ومتوطن في بعض الدول أو الحيوانات، ولكن يحدث على فترات متباعدة وقد تتنقل العدوى إلى الإنسان لتسبب الوفاة ولكن ليس بأعداد ضخمة، معقبا: "الموضوع عادي، وممكن 100 أو 300 واحد ماتوا مبيكونش فيهم مشكلة"، مشيرا إلى أن التكنولوجيا الحديثة كانت سببا في معرفة الأمراض والفيروسات بشكل أسرع وخلق حالة من القلق والهلع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فيروس H5N8.. روسيا تعلن أول إصابة بوباء مُعدٍ جديد

بعد إعلان روسيا تفشي وباء جديد .. أعراض الإصابة بفيروس H5N8

هل لحوم الدجاج تنقل إنفلونزا الطيور الجديدة إلى البشر .. والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة

بعد تسجيل أول حالة في روسيا.. 8 علامات تدل على الإصابة بـ إنفلونزا الطيور

كيف ينتقل فيروس إنفلونزا الطيور إلى الأشخاص؟

خبراء يفجرون مفاجأة بشأن انتقال إنفلونزا الطيور للبشر

ترشيحاتنا

هل يحرم النوم على البطن ؟ الإفتاء توضح

موعد مباراة الزمالك أمام تونجيت السنغالي في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

بسبب الحفاضة.. والدان يعذبان طفلتهما بالماء المغلي حتى الموت

5 أسباب تجعلك تتناول المزيد من الكيوي

سعر الذهب اليوم 23-2-2021

ومش مقبول أبدا إثارة الكلام.. شوبير يعلق على تفاوض الأندية مع مروان محسن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في حاجة يا عماد؟ سيارات شاركت أبو العربي رحلته لـ الملايين | صور

عمرو دياب يخطف الأنظار فى إعلانه الجديد.. تعرف على سعر السيارة التى ظهر بها |صور

أسعار شيفروليه ماليبو 2021 الجديدة في مصر