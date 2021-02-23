300 ماتوا مفيش مشكلة.. تعليق ناري من نائب مستشفى النجيلة السابق على هذا المرض

قال الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى النجيلة للعزل سابقا، إن موضوع إصابة البشر بإنفلونزا الطيور ليس جديدا بعد ظهوره مرة أخرى في هولندا، فهو موجود منذ عام 1983، وسجلت أيرلندا أول ظهور له، لافتا إلى أن هذا المرض متوطن في الدواجن، خاصة في الطيور المهاجرة، وهو ينتقل للبشر عن طريق طفرات مختلفة.









وأضاف محمد علام، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، أنه لم يحدث أي حالات نقل للمرض من بشر إلى بشر، لذلك حتى الآن لا يوجد أي خطر من هذا المرض، منوها إلى أنه من المتوقع أن يكون في المستقبل هناك خطر من إنفلونزا الطيور في حال حدوث طفرات للفيروس تؤدي لانتقاله بين البشر.









وأوضح أن الطفرة التي حدثت حاليا وسمعنا عنها حدثت من فبراير 2020، ومن أولى الدول التي أعلنت ذلك السعودية وقامت بإعدام 400 ألف طائر، ولكن دون انتقال المرض للبشر، ثم في صيف 2020 انتقل إلى روسيا وبعض الدول الأوروبية، لافتا إلى أن التحور وانتقاله إلى البشر حدث في روسيا وأصيب به 7 أشخاص فقط بأعراض خفيفة.









وأكد أن كل ما نسمع عنه من أمراض موجود ومتوطن في بعض الدول أو الحيوانات، ولكن يحدث على فترات متباعدة وقد تتنقل العدوى إلى الإنسان لتسبب الوفاة ولكن ليس بأعداد ضخمة، معقبا: "الموضوع عادي، وممكن 100 أو 300 واحد ماتوا مبيكونش فيهم مشكلة"، مشيرا إلى أن التكنولوجيا الحديثة كانت سببا في معرفة الأمراض والفيروسات بشكل أسرع وخلق حالة من القلق والهلع.