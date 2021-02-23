بين صرخات والدة نادين وجمود سفاح الجيزة.. قصة إحالة أوراق قذافي فراج للمفتي

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، أول قرارا قضائيا بشأن قذافي فراج الشهير بـ "سفاح الجيزة"، حيث قضت بإحالة أوراقه لفضيلة المفتى لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك خلال محاكمته في ثاني الجلسات لإتهامه بقتل المجنى عليها نادين السيد شقيقة إحدى زوجاته وحددت المحكمة جلسة 27 مارس للنطق بالحكم.





- إحالة سفاح الجيزة للجنايات





في الأول من فبراير الماضي، أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة المتهم "قذافي فراج" الشهير بسفاح الجيزة إلى "محكمة الجنايات" في أربع قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.









- أولى جلسات محاكمة السفاح





وفي 20 فبراير، نظرت الدائرة 24 جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسين مسلم، أولى جلسات محاكمة المتهم قذافي فراج عبد العاطي، 48 سنة، "المعروف بسفاح الجيزة" مالك محل للأدوات المكتبية بمنطقة فيصل بالجيزة، لاتهامه بقتل شقيقة زوجته نادين، الطالبة بكلية الحقوق عمدا مع سبق الإصرار والترصد.





- النيابة: حفر قبرها في حجرة





وقال ممثل النيابة العامة في أولى جلسات المحاكمة، إن قذافى فراج سفاح الجيزة قتل المجني عليها نادين السيد عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بعد استدراجها إلى مكان الجريمة لحل خلافهما ووعدها بالزواج، وخنقها، إلى أن تأكد من مفارقتها الحياة، وحفر قبرها بحجرة بذات المسكن.





- والدة المجنى عليها نادين





وقالت والدة الضحية، إن ابنتها نادين لم تكن على علاقة بقذافي، مشيرة إلى أن ابنتها مهاجرة لفرنسا للعمل هناك، "بنتي متقتلتش ومكنتش على علاقة بقذافي".





- تأجيل أولى الجلسات





وقررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة المتهم؛ في اتهامه بقتل شقيقة زوجته "نادين"، الطالبة بكلية الحقوق عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، لجلسة 22 فبراير.





- ثاني الجلسات





وفي 22 فبراير، استأنفت ذات الدائرة بمحكمة جنايات الجيزة، محاكمة المتهم قذافي، في إتهامه بقتل شقيقة زوجته، حيث استمعت المحكمة لأقوال الطبيبة الشرعية، وكذلك فضت أحراز القضية والتى تضمنت مقاطع فيديو للمتهم وإعترافاته.





- الأحراز: السفاح بـ النقاب





وفضت المحكمة الأحراز المقدمة من قبل النيابة العامة، فى القضية، والتى هى عبارة عن مجموعة أسطوانات مدمجة تتضمن عدة مقاطع فيديو، يظهر فيها المتهم أثناء تجوله في أحد الشوارع، ويحمل في يده حقيبة، وبعض الفيديوهات يظهر خلالها أثناء ارتداءه النقاب".





- جماجم وعظام.. استخراج ضحايا السفاح





وأكملت المحكمة فض الأحراز، وخلال عرض الأسطوانة، وجد فيديو مسجل باعترافات تفصيلية للمتهم عن كيفية ارتكابه جرائمه والتخلص من ضحاياه، فيما كشفت مقاطع أخرى يظهر فيها رجال يقومون بأعمال حفر داخل أحد غرفة منزل "سفاح الجيزة"، ويستخرجون بقايا عظام بشرية وجمجمة.





- إعترافات السفاح: كنت على علاقة غير شرعية معها





وجاء في احد الفيديوهات اعترافات تفصيلية يكشف فيها عن أنه كان على علاقة غير شرعية بالمجني عليها قبل قتلها.





- والدة المجني عليها تصرخ





وأثناء عرض الفيديو بقاعة المحكمة، واعترفات سفاح الجيزة بالعلاقة التى كانت تجمعه بـ"نادين"، ما إن سمعت والدت المجني عليها حديث المتهم، انهارت الأم أمام المحكمة، قائلةً "ده كدب وافترا على بنتي مكنش بينهم حاجة"، فيما قام رئيس الدائرة بطردها خارج القاعة لاستكمال الأحراز.

- الطبيبة الشرعية: تطابق عينات العظام مع والدة نادين





واستمعت المحكمة إلى الطبيبة الشرعية منى حمزة شاهدة الإثبات، حيث أكدت على سحب عينات من المجنى عليها نادين ومن والدتها "ثريا" وتطابقت العينات وهو ما أثبت صلة القرابة بينهما، مشيرة إلي أنه يستحيل التطابق إلا في حالات القرابة.





- إحالة سفاح الجيزة للمفتى





وقررت المحكمة في جلسة استمرت أكثر من ساعتين إحالة المتهم قذافي فراج عبد العاطي 48 سنة "المعروف بسفاح الجيزة" في اتهامه بقتل شقيقة زوجته نادين الطالبة بكلية الحقوق عمدا مع سبق الاصرار والترصد، لمفتي الديار لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت المحكمة جلسة 27 مارس؛ للنطق بالحكم.