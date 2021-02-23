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برلمان

تخالف الإجراءات الاحترازية.. أول تحرك برلماني ضد الحضانات في ظل كورونا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:58 ص
حضانات
حضانات
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فريدة محمد
تقدم النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى ونائب رئيس حزب الحرية المصرى، بطلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي، رئيس البرلمان، بشأن مخالفة بعض أصحاب "الحضانات" لقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد.


وقال مهني، خلال طلب الإحاطة الخاص به، إنه بالرغم من إصدار الحكومة بعض القرارات الصارمة التي إتخذتها الحكومة المصرية بشأن الحد من الآثار الصحية الضارة جراء التجمعات بشكل عام، إلا أن هناك العديد من الحضانات خالفت تلك الإجراءات وحاولت استغلال الأزمة لزيادة أرباحها، ما يعرض صحة الأطفال للخطر من خلال زيادة أعداد الأطفال النزلاء بها.


وأوضح وكيل القوى العاملة، أن الكارثة الحقيقية الآن ليست في أماكن تواجد تلك الحضانات، بل في أن تلك الكثافات الموجودة بتلك الحضانات التي لا يوجد عليها أي نوع من أنواع الإشراف أو الرقابة الحقيقية، لافتا إلى أن هذه الحضانات تعتبر بمثابة "قنبلة موقوتة".

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