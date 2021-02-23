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محافظات

محافظ البحر الأحمر: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:21 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، صباح اليوم الثلاثاء، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبًا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.


وكلف المحافظ مديري المديريات ورؤساء المدن والأجهزة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتفعيل غرف العمليات، وتشكيل فريق عمل للتدخل السريع تحسبًا لتداعيات سوء الأحوال الجوية والأمطار والسيول المحتملة خلال الـ 72 ساعة القادمة، ومراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أي ظرف طارئ، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول.


وأشار المحافظ إلى أن مديرية الصحة وجهت بالتأكد من جاهزية جميع أقسام الاستقبال والطوارئ، وتكثيف النوبتجيات، وضرورة تواجد الطاقم الطبي من أطباء وتمريض وفنيين، والتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات والطعوم والأمصال، مع التنسيق مع الإسعاف والتأكيد على أماكن التمركزات بمختلف أنحاء المحافظة.


وشدد المحافظ على ضرورة مراجعة أعمدة الإنارة بمختلف مدن المحافظة، وتغطية الأسلاك المكشوفة لمنع أي مشكلات تؤدي إلى حوادث صعق بسبب مياه الأمطار، موجهًا شركة مياه الشرب والصرف الصحى بنشر معداتها بمختلف الشوارع لسرعة التعامل ورفع تراكمات المياه التي قد تنتج عن هطول الأمطار مع ضرورة مرور فرق الطوارئ على أماكن تجمعات المياه.

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