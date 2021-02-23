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اقتصاد

أسعار صرف اليورو في البنوك اليوم الثلاثاء 23-2-2021

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:59 م
يورو
يورو
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هاجر رزق
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف "اليورو" خلال منتصف تعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 23 فبراير 2021، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في "البنك المركزي - البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك كريدي أجريكول - بنك CIB "


البنك المركزي
18.9459جنيه للشراء، وسعر  19.1046 جنيه للبيع.


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‏البنك الأهلي المصري
18.9677 جنيه للشراء، وسعر 19.1332 جنيه للبيع.


بنك مصر
18.9771 جنيه للشراء، مقابل 19.1285 جنيه للبيع.


بنك كريدي أجريكول
19.0014جنيه للشراء، مقابل 19.1528 جنيه للبيع.


بنك CIB
19.0014 جنيه للشراء، مقابل 19.1528 جنيه للبيع.
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