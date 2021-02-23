ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

من بينهم 5 أطفال.. صحة الإسكندرية: 6 سيدات و3 ذكور ضحايا حادث غرق مركب بحيرة مريوط

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:25 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد بسيوني

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، برئاسة الدكتور سعيد السقعان، وكيل الوزارة، استقبال مستشفى العامرية لتسعة جثامين في حادث غرق مركب ببحيرة مريوط، غرب الإسكندرية.


وقال الدكتور سعيد السقعان، في بيان، الثلاثاء، إن جثامين الضحايا التسعة التي تم نقلها إلى المستشفى هي لست إناث وثلاثة ذكور، ومن بينهم خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر وتسع سنوات  .


اقرأ أيضًا:

كانوا بيتفسحوا.. تفاصيل مأساوية يكشفها شاهد عيان في غرق 20 شخصا في الإسكندرية


وأضاف أنه تم علاج مصابين وخرجوا من المستشفى بعد تحسن حالتهم ، كما تم تحويل طفل مصاب، يبلغ من العمر أربع سنوات، إلى مستشفى فوزى معاذ للأطفال لاستكمال العلاج.


وقد أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن نجاة شخصين في حادث غرق أحد مراكب التنزه ببحيرة مريوط، والذي وقع أمس الاثنين.


وذكرت المحافظة في بيان أن الحادث أسفر عن وفاة 9 أشخاص وإصابة خمسة آخرين، وجار البحث عن مفقودين.


وعقب وقوع الحادث تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع الجهات المعنية للتعامل مع تداعيات الموقف، وتم توجيه 4 وحدات إنقاذ لانتشال الغرقى والمصابين، وتخصيص 4 مستشفيات بمحيط الحادث لنقل المصابين إليها، وتوفير 4 عربات اسعافات بموقع الحادث، بالإضافة إلى تواجد مديرية التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية لتوفير أي احتياجات في الحال.

وتواجد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، مع الأهالي بمنطقة الجراري أمام استاد برج العرب، وذلك لمتابعة أعمال قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري لانتشال الغرقى، ونقل المصابين بالحادث.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مركب الموت بالإسكندرية.. انتشال 8 غرقى وتجهيز 4 مستشفيات ميدانية

4 وحدات إنقاذ لانتشال الغرقى.. 10 وفيات ومصابين في حادث غرق مركب الإسكندرية

الوضع يقطع القلب.. القصة الكاملة لغرق 20 شخصا في بحيرة بالإسكندرية .. فيديو

فاجعة بحيرة مريوط.. النيابة تطالب بمواصلة البحث عن المفقودين.. والتحقيقات: الضحايا من عائلة واحدة

ارتفاع الضحايا إلى 9.. انتشال جثتين من ضحايا مركب بحيرة مريوط

كانوا بيتفسحوا.. تفاصيل مأساوية يكشفها شاهد عيان في غرق 20 شخصا في الإسكندرية

ترشيحاتنا

شائعات زواج شيما الحاج ومنذر رياحنة.. شاهد أول تعليق من الممثلة

هذه الأعمال تجعل لك بيتا في الجنة.. داوم عليها

قبلة وجرأة وحلق.. 4 ملاحظات على إعلان عمرو دياب الجديد

كريستال بالاس يجهز عرضا بنصف مليار جنيه لضم مصطفى محمد

بسبب الحفاضة.. والدان يعذبان طفلتهما بالماء المغلي حتى الموت

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرح JS3 رسميا.. جاك Jac X8 الصينية تصل إلى الموانئ المصرية.. صور

يجسد الطبيعة السيناوية.. فن الأورجامي ينتشر بشمال سيناء ويحول الورق أشكالا فنية وهندسية

كيا تطرح سيارات عسكرية في الإمارات.. صور