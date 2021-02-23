من بينهم 5 أطفال.. صحة الإسكندرية: 6 سيدات و3 ذكور ضحايا حادث غرق مركب بحيرة مريوط

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، برئاسة الدكتور سعيد السقعان، وكيل الوزارة، استقبال مستشفى العامرية لتسعة جثامين في حادث غرق مركب ببحيرة مريوط، غرب الإسكندرية.





وقال الدكتور سعيد السقعان، في بيان، الثلاثاء، إن جثامين الضحايا التسعة التي تم نقلها إلى المستشفى هي لست إناث وثلاثة ذكور، ومن بينهم خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر وتسع سنوات .





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وأضاف أنه تم علاج مصابين وخرجوا من المستشفى بعد تحسن حالتهم ، كما تم تحويل طفل مصاب، يبلغ من العمر أربع سنوات، إلى مستشفى فوزى معاذ للأطفال لاستكمال العلاج.





وقد أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن نجاة شخصين في حادث غرق أحد مراكب التنزه ببحيرة مريوط، والذي وقع أمس الاثنين.





وذكرت المحافظة في بيان أن الحادث أسفر عن وفاة 9 أشخاص وإصابة خمسة آخرين، وجار البحث عن مفقودين.





وعقب وقوع الحادث تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع الجهات المعنية للتعامل مع تداعيات الموقف، وتم توجيه 4 وحدات إنقاذ لانتشال الغرقى والمصابين، وتخصيص 4 مستشفيات بمحيط الحادث لنقل المصابين إليها، وتوفير 4 عربات اسعافات بموقع الحادث، بالإضافة إلى تواجد مديرية التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية لتوفير أي احتياجات في الحال.

وتواجد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، مع الأهالي بمنطقة الجراري أمام استاد برج العرب، وذلك لمتابعة أعمال قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري لانتشال الغرقى، ونقل المصابين بالحادث.