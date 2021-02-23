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حوادث

ضبط 3 أطنان لحوم مجمدة ولانشون غير صالحين للاستهلاك

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:31 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
تمكّن ضباط مباحث تموين القاهرة من ضبط 3 أطنان "لحوم مجمدة ولانشون" بدون بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحوزة صاحب مصنع لمنتجات اللحوم "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.

وتبين وجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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