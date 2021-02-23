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نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء يكشف مهام مسباري أمريكا والإمارات على المريخ.. فيديو

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:08 م
الدكتور علاء النهري
الدكتور علاء النهري
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نورهان رأفت
قال الدكتور علاء النهري ، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة ، إن الـ 3 مسبارات التى وصلت إلى المريخ ، في شهر يونيو من العام الماضي، تختلف وظائفهم وأشكالهم ، ومن بينهم المسبار المداري الإمارتي والذي يدور في مدار المريخ.

وأضاف الدكتور علاء النهري ، خلال استضافته في برنامج "صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2" ، أن مسبار "الأمل " الإماراتي مهمته التعرف على دينامكية عمل الغلاف الجوي للمريخ ، وأسباب هروب ذرات الهيدروجين المكونة للمياه.

وأشار إلى أنه يعمل على قياس المقياس الطيفي ، والطول الموجي له ، والتعرف على الأكسجين والهيدروجين بالغلاف الجوي.

وأوضح أن المسبار الأمريكي ، وصل المريخ منذ أكثر من أسبوع ، وهو يختلف عن المسبار الإماراتي، منوها إلى أن المسبار الإمريكي يهدف للتعرف على إمكانية وجود حياة على كوكب المريخ ، والتعرف على الصخور والمعادن ، وأخذ عينات وتحليلها من الصخور.
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