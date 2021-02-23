لجميع الطلاب .. جامعة القاهرة تضع خطة للأنشطة الطلابية في الفصل الدراسي الثاني.. وعميد آداب القاهرة: الأنشطة الطلابية تبدأ مع بداية الدراسة

رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة يكشف الانشطة الطلابية فى الفصل الدراسى الثانى

آداب القاهرة تعلن عن عودة الأنشطة الطلابية مع عودة الدراسة





تفصلنا أيام قليلة عن بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول، وبداية من شهر مارس المقبل تعود الحياة الدراسية من جديد حضوريا بالكليات بالنظام الهجين بعد أن توقفت عدة أسابيع وتحويلها اونلاين ، وبما أن الجامعة ليست مكان للتعليم فقط وإنما لتنمية المواهب المختلفة لذلك تعود الانشطة الطلابية المختلفة التى لا تحتاج إالى تجمعات كبيرة حفاظا على سلامة الطلاب .





وقال مؤمن أشرف، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، إن هناك العديد من الخطط الموضوعة من قبل اتحاد الطلاب بالجامعة بشأن الأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الثاني.





وأوضح مؤمن أشرف في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه في حال استقرار الأوضاع الصحية، وبناء على توجيهات مجلس الجامعة سيتم عودة الأنشطة الحضورية مرة أخرى مثل الجوالة والأنشطة الرياضية الأخرى المتعارف عليها.





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وأضاف أن الاتحاد وضع خطة بديلة "أونلاين" سيتم من خلالها طرح العديد من الأنشطة الالكترونية بكافة اللجان من خلال المنصات الإلكترونية الخاصة بكل كلية.





ونوه رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة إلى أنه سيتم البدء في طرح العديد من الأنشطة في مختلف المجالات خلال الفصل الدراسي الثاني بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول .





وتابع، أن الجامعة تسعى للاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية المتاحة ، من خلال طرح الدورات التدريبية للطلاب ، والمسابقات في مختلف المجالات.









وفى نفس السياق ، كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، عن الانشطة الطلابية المتاحة بالفصل الدراسى الثانى .





وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، مع بداية الدراسة مرة اخرى تستأنف الانشطة الطلابية من جديد مثل الأنشطة المويسيقية و الثقافية و الفنية وذلك مع تطبيق الاجراءات الاحترازية .





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وكام قد قال طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، إن الوزار سعت إلى تقديم كافة المبادرات للطلاب لتشجبعهم على ممارسة الرياضة ، وكان على رأس هذه المبادرات ، مشروع الدرجات تحت اشراف رئاسة الجمهورية، والذي بدأت المرحلة الثالثة له بعد إعلانها من قبل وزير الشباب والرياضة.





وأضاف "عبد اللطيف" أن مثل هذه المباردارت، تعمل الوزارة على الترويج لها والإعلان عنها، فتلك المبادرات والأهتمام بها أصبح ظاهرا من خلال الاهتمام الواسع من جميع الجامعات بالإنشاءات الرياضية داخل الجامعات مثل الجيم في الأماكن المفتوحة بجامعات عين شمس وكفر الشيخ وغيرها من الجامعات.

وأوضح طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، وجهنا العديد من إلرسائل للطلاب من أجل ممارسة الرياضة لتقوية المناعة في مواجهة فيروس كورونا وذلك من خلال العديد من المبادرات مثل مبادرة اللياقة البدنية وهي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة.





وأضاف عبد اللطيف في تصريح خاص لموقع صدى البلد بالاضافة الى مشروع الدرجات تحت اشراف الرئاسة ، بالاضافة للجنة القومية للرياضة والتي تشارك بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أن تلك المبادرات نقوم بالترويج لها والإعلان عنها.



