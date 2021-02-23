مصرع شخص وإصابة 3 في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم سيارة ربع نقل وتروسكيل بدون لوحات بطريق أسيوط /القاهرة الزراعي بمركز منفلوط.





تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أمام قرية بني شقير ووجود حالة وفاة ومصابين.





علي الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والاسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم السيارة رقم 5193 ى ق ج ربع نقل وتروسيكل بدون لوحات عند مدخل قرية بنى شقير الطريق الزراعى.





أسفر الحادث عن مصرع " صلاح. ن. خ" 25 عاما و إصابة كل من " ياسر. ح. م" 40 عاما، و "عماد. ب. ل" 25 عاما، و " ممدوح. ف. م" 40 عاما مقيمين منفلوط







