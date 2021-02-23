ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع شخص وإصابة 3 في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:58 م
صدى البلد
Advertisements
إيهاب عمر
لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم سيارة ربع نقل وتروسكيل بدون لوحات بطريق أسيوط /القاهرة الزراعي بمركز منفلوط. 

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أمام قرية بني شقير ووجود حالة وفاة ومصابين. 

علي الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والاسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم السيارة  رقم 5193 ى ق ج   ربع نقل وتروسيكل بدون لوحات عند مدخل قرية بنى شقير الطريق الزراعى. 

أسفر الحادث عن مصرع " صلاح. ن. خ" 25 عاما و إصابة كل من " ياسر. ح. م" 40 عاما، و "عماد. ب. ل" 25 عاما، و " ممدوح. ف. م" 40 عاما مقيمين منفلوط


 تم نقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفى منفلوط وكذلك المصابين إلى مستشفى منفلوط لتلقي العلاج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط

إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بأسيوط

مصرع شخص وإصابة طفل في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط

إصابة شخصين في انقلاب سيارة نقل بأسيوط

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

ترشيحاتنا

بيان عاجل للداخلية السعودية حول إعدام قاتل تبوك

تفاصيل لا تصدق .. مسن يتجسس على السيدات في غرف نومهن لمدة 15 عامًا

فيتا كلوب يدك شباك المريخ السوداني برباعية مقابل هدف

كريستال بالاس يكشف لـ صدى البلد حقيقة عرض النصف مليار جنيه لـ ضم مصطفى محمد

أول قرار لـ بعثة الأهلي بعد الخسارة أمام سيمبا التنزاني

تعرف على تشكيل سيمبا التنزاني ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

Advertisements

بعد مطابقته للشروط.. موقف محمد صلاح من الحصول على الجنسية الإنجليزية

ننشر حقيقة تأجيل الدراسة والامتحانات لطلاب الجامعات

قناة مجانية تعلن إذاعة مباراتي الأهلي والزمالك بأبطال إفريقيا اليوم

كهربا يتصدر تويتر بعد خروجه من مباراة الأهلى و سيمبا التنزاني

قبل عودة الدراسة.. ننشر ضوابط غلق المنشآت التعليمية حال حدوث إصابات بـ كورونا

حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات.. 10 شروط لتراخيص البناء الجديدة

الأهلي يتراجع إلى المركز الثالث.. ترتيب المجموعة الأولى بـ دوري أبطال أفريفيا

وزيرة الصحة تزف بشرى للمواطنين بشأن لقاحات كورونا

أخبار الرياضة.. موقف محمد صلاح من الحصول على الجنسية الإنجليزية.. كريستال بالاس يكشف حقيقة عرض النصف مليار جنيه لـ ضم مصطفى محمد

صياد يعثر على سمكة قرش غريبة بوجه إنسان.. فيديو وصور

بعد فيديوهات عبد الناصر زيدان.. خالد الغندور: لن أعيب في خلق الله

أول رد فعل من أبو جبل بعد استبعاده من تشكيل الزمالك أمام تونجيث السنغالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طقس بارد وأمطار وثلوج .. 5 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

على غرار جينيسيس .. هيونداي تطلق إيونك علامة منفصلة للسيارات الكهربائية و تطرح IONIQ 5 | صور

الأكلة الرسمية في الشتاء.. وصفات مختلفة لعمل العدس