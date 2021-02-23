24 غواصا لانتشال ضحايا مركب مريوط بالإسكندرية.. ومتطوع: نحتاج الدعم.. فيديو وصور

يعد الشتاء القارس من أهم الصعوبات التي تواجه الغواصين أسفل مياه بحيرة، مريوط مع غياب أشعة الشمس الذي يقلل من الضوء خلال رحلة الكشف عن جثامين باقي ضحايا مركب بحيرة مريوط بالاسكندرية





وقال أحد الغواصين المتطوعين لانتشال جثث ضحايا المركب لصدي البلد، : "احنا جينا علي بلاغ احد الاهالي ان في مركب غرق، وبسرعة توجهت انا ومجموعة من الغواصين تطوعًا لانقاذ ضحايا المركب".





وأكمل: "اول ما نزلنا البحيرة للبحث عن الضحايا، وجدت القارب ليس به كسور او اصدام، مع وقوع ممتلكات الضحايا في قاع البحيرة، وبعد مسح عام للبحيرة وجدنا اول سيدة تطفو علي المياه، وسرعان ما اخرجناها الي الخارج، للبحث عن الضحايا الاخري".





وأعرب أحد الغواصين المتطوعين عن امتنانه لمساعدة المحافظة والقوات الامنية لهم، والبحث داخل البحيرة عن ضحايا المركب داخل بحيرة مريوط



