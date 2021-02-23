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رياضة

الأهلي يتراجع إلى المركز الثالث.. ترتيب المجموعة الأولى بـ دوري أبطال أفريفيا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:01 م
صدى البلد
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محمد السعيد
أسدل الستار على مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى، بمسابقة دوري أبطال أبطال أفريفيا، والتي أقيمت اليوم الثلاثاء.

وشهدت المجموعة الأولى خسارة الأهلي من سيمبا التنزاني بهدف دون رد، سجله لويس ميكيسوني، في المباراة التي اقيمت بينهما على الملعب الوطاني بتنزانبا.

كما واصل المريخ سقوطه بتلقي الخسارة الثانية على التوالي، بالهزيمة أمام فيتا كلوب الكونغولي بنتيجة 4 - 1، على ملعب.

وتراجع الأهلي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى، بعد أن كان متصدرا لها، قبل انطلاق الجولة الثانية، بينما اعتلى سيمبا الصدارة.

وجاءت ترتيب المجموعة الأولى عقب نهاية الجولة مباريات الجولة كالتالي:

1-  سيمبا : 6 نقاط

2- فيتا كلوب: 3 نقاط

3- الأهلي: 3 نقاط

4- المريخ السوداني: 0 نقاط




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