السجن والغرامة للمتهمين في اختفاء الطفلة كنزي بالعاشر من رمضان

أصدرت محكمة جُنح جزئي العاشر من رمضان بالشرقية، برئاسة المستشار حازم حسن، اليوم حكمها يمعاقبة 3 أشخاص بالحبس عامين وغرامة 2000 جنيه لكل منهم لاتهامهم بالإهمال في واقعة اختفاء طفلة من حضانة بالعاشر من رمضان.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير أمن الشرقية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد ورود بلاغا لمأمور قسم شرطة ثان العاشر، من "محمد عبدالله أبو العينين" 42 سنة، عامل، مُقيم بالمجاورة 37 بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، يتهم فيه المسئولين عن حضانة "التوحيد" التابعة لجمعية "الأنوار المحمدية" بالمجاورة، بالإهمال والتسبب في اختفاء نجلته الطفلة "كنزي" سنتين وشهر واحد.

وعلي الفور توجهت الأجهزة الأمنية الي مكان البلاغ وتم التحفظ على مربية الأطفال المسئولة بالحضانة، والتي تبين تورطها بالإهمال في الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسها على ذمة التحقيقات.

فيما كثفت الأجهزة الأمنية جهودها وتم إعادة الطفلة وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة قررت إحالة المتهمين الي المحكمة والتي أصدرت حكمها المتقدم.