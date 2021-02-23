بالأسعار.. مواصفات نيسان قشقاي موديل 2021|صور

تشارك العلامة التجارية الخاصة بشركة نيسان اليابانية، بالعديد من الاصدارات داخل الأسواق العالمية و المصرية للسيارات، و من بين النماذج المقدمة تواصل النسخة "قشقاي" موديل 2021 تألقها عبر قدراتها الفنية و تصميمها الرياضي، و التي تأتي بـ 4 فئات متنوعة من التجهيزات.

جاءت القياسات الهيكلية للسيارة بنسبة طول بلغت 4377 مم، وبعرض 1806 مم، و بإرتفاع 1590 مم، و بمساحة تخزينية تسع إلى 430 لتر، و يأتي التصميم الخارجي بمصابيح تعمل بتقنية LED، وعجلات رياضية تبلغ 17 بوصة، و 19 بوصة للأعلى تجهيزًا، إلى جانب سبويلر رياضي، و عواكس ضوئية على جانبي الصادم الخلفي.

ينبض قلب قشقاي موديل 2021 من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1200 سي سي "تيربو"، قادر على انتاج قوة 115 حصان، وعزم أقصى للدوران 165 نيوتن/ متر، بينما تستمد العجلات سرعتها عبر ناقل حركة CVT أوتوماتيكي الأداء.

تضم السيارة منظومة مكابح متطورة مثل نظام ABS المانع للانغلاق، و خاصية التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، و نظام HILL ASSIST ، بالاضافة إلى باقة من التجهيزات تشمل، مستشعرات ركن، و كاميرا خلفية، و مقود حركة متعدد المهام مزود بأنظمة التحكم و الرفاهية، و فتحة سقف بانوراما.

و تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط، و مرايات جانبية كهربائية قابلة للطي، و مثبت سرعة، و يبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.6 لتر/ 100 كم، بينما تستطيع أن تتسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم، خلال 12.9 ثانية فقط.

و يبلغ السعر الرسمي لـ نيسان قشقاي موديل 2021 :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل VISIA 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 371.400 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل ACENTA 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 407.400 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل TEKNA 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 431.400 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل MIDNIGHT 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 445.500 جنيه.