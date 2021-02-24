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مرأة

في 10 أيام.. رجيم متوازن سريع لإنقاص الوزن بدون حرمان

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:59 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
بـ رجيم سريع لإنقاص الوزن ونسف الدهون يمكنك التخلص من الكيلوجرامات الزائدة ونحت قوامك قى وقت قصير جدا إليك خطة الرجيم لـ 10 أيام جربيها بنفسك يقدمها موقع بولد سكاى الهندى


خطة الرجيم كالتالى ..

الإفطار ..

كوب عصير جريب فروت أو كوب عصير برتقال بدون سكر
+ شريحة جبن خالي الدسم + طبق سلطة
أو
شريحة نستو لايت أو جبن قريش +3 ملاعق فول بالليمون+1توست سن

الغذاء ..

طبق سلطة + 3 ملاعق أرز  + 2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه
أو
شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطة+شريحتان كبد مشوية
أو
علبة تونة   + نصف رغيف بلدي
أو
2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة

العشاء..

طبق شوفان
أو
ثمرة فاكهة
أو
شريحتان نستو لايت +توست سن

يمكنك بين الوجبات تناول المشروبات الحارقة للدهون التالية ..

مشروب بذر الكتان والمريمارية  : 

ماذا تحتاجين

1 ملعقة صغيرة بذور الكتان المطحونة
ملعقة صغيرة من المريمارية
1 كوب ماء شرب ساخن 

كيف تطبقين الوصفة

ضعي ملعقة صغيرة من بذور الكتان في كوب وأضيفي الماء الساخن ويقلب جيدًا ويضاف بالمريمارية يقلب جيدًا  ثم يصفى.

مشروب  خل التفاح والقرفة

1 ملعقة صغيرة خل التفاح
2 ملاعق صغيرة بذور الحلبة
1 كوب ماء

تطبيق الوصفة 

انقعي بذور الحلبة  والقرفة طوال الليل في كوب من الماء وتناولى المشروب  في الصباح بعد أن يقلب جيدا ويشرب.

طريقة تطبيق الوصفة 

خل التفاح وبذور الحلبة يشكلان مزيجًا رائعًا عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن.يشرب. 


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