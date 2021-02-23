برلماني: مازال البحث جاريا عن 5 مفقودين في بحيرة مريوط

قدم أحمد خليل عضو مجلس النواب، العزاء لأسرة ضحايا حادث مركب مريوط، مؤكدا أن تجرى عملية البحث عن .

الجثامين









وأضاف خليل، في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه مازال البحث جاريا عن 5 مفقودين في بحيرة مريوط، لافتا إلى ان المفقودين من أسرة ومنزل واحد.









وتابع عضو مجلس النواب، أن الأهالي اعتادوا التوجه إلى الجزر داخل بحيرة مريوط، مؤكدا أن المصريين ضربوا أفضل الأمثال في عمليات الإنقاذ.









وأكمل البرلماني، ان الأجواء المناخية صعبة جدا لكن المتطوعين والغطاسين ساعدوا في البحث عن الضحايا.









فيما قدم الإعلامي أحمد موسى، العزاء لأهالي حادث مركب الإسكندرية، موجها التحية والتقدير لكل من ساهم في المساعدة في انتشال الضحايا.









وأضاف موسى، أن رجال الانقاذ حاولوا انتشال جثامين الغرقى في بحيرة مريوط، لافتا إلى أن هناك غرقي ومفقودين في الحادث.









وأكد مقدم على مسئوليتي، أن المركب التي كانت تقل المواطنين لم تستوعبهم لانها صغيرة، مشيرا إلى أنه رغم الأمطار القوية في الاسكندرية لكن الجهات المعنية تعمل بقوة في هذا الأمر.



