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تكنولوجيا

قبل تطبيقها.. 4 حلول لتجنب سياسة الخصوصية في واتسآب

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:01 م
4 حلول لتجنب سياسة
4 حلول لتجنب سياسة الخصوصية فى واتسآب
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ندى على
أصبحت مشكلة الموافقة على سياسة الخصوصية فى تطبيق WhatsApp واتسآب تلوح فى الأفق من جديد، بعدما كان واتسآب قد أجلها من شهر فبراير إلى 15 مايو القادم، ليعطى فرصة للمستخدمين من التعريف بهذه السياسة وأيضا شرح بنودها، ولكن عادت الأزمة مرة أخرى. 

ومنذ أيام قام تطبيق واتسآب بإصدار عدد من البنود التى تتحدث عن ماذا سيحدث للمستخدمين فى التطبيق إذا لم يوافقوا على سياسة الخصوصية والتى من أهمها  :  حذف حسابات المستخدمين غير النشطين بعد 120 يومًا من عدم النشاط، وكذلك حذف المستخدمين الذين لا يقبلون السياسة تلقائيًا من جميع مجموعات واتسآب التي هم جزء منها. 


 إلى جانب حذف نسخة واتسآب الاحتياطية بالكامل، حيث سيفقد المستخدمون نسخة واتسآب الاحتياطية بالكامل، ومع ذلك ، وتمنح الشركة المستخدمين خيار الاحتفاظ بنسخة احتياطية من حساباتهم قبل 15 مايو . 

وبحسب موقع BGR  فإن هناك عدد من الحلول البديلة على المستخدمين للتعامل مع سياسة واتسآب الجديدة والتى تنتهى مدتها فى 15 مايو القادم ، وهى : 

- حذف تطبيق واتسآب نهائيا قبل 15 مايو ونقل مساحة الصور والرسائل التى تم حفظها على التطبيق، والسائل المهمة، ولكن يجب الحذر بعد حذف التطبيق بعد يوم 15 مايو لأنه فى هذه الحالة سيكون من الصعب استرجاع أى شئ . 

- الانتقال إلى أحد تطبيقات المراسلة المنافسة مثل سيجنال و تيليجرام الذى أتاح لمستخدميه واحدة من أفضل الميزات وهى نقل جميع جهات الاتصال بالكامل من واتسآب إليه ، مع عمل نسخة احتياطية ايضا قبل 15 مايو. 

- الإبقاء على تطبيق واتسآب والاقتصار الاستخدام عن الأشياء البعيدة عن العمليات المالية والإعلانات ، وعدم تصفح الإعلانات فى تطبيقات فيسبوك وانستجرام قدر الإمكان لعدم الشعور بالإزعاج عند مشاركة البيانات مع المعلنين من قبل إدارة واتسآب. 

- الإبقاء على تطبيق واتسآب إذا كنت تحتاجه من خلال التواصل مع الأهل أو العمل وإذا كان مع وسيلة التواصل المشتركة بين معظم معارفك أو إذا كنت لا تقلق من عواقب سياسة الخصوصية فى واتسآب. 


 

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