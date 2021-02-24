لحم أو فراخ .. طريقة عمل الشاورما أحلى من المطاعم

شاورما الدجاج



ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة كزبرة مجففة مطحونة

صدر دجاج فيليه مقطع شرائح

طريقة تحضير الشاورما السورى:





فى وعاء، أضيفى قطع الدجاج ثم كافة المكونات وغطيه واتركيه في الثلاجة حوالى 3 ساعات



وضعى ملعقتين من الزيت فى صينية فرن، وأضيفي الشاورمة، واتركيها حوالى 40 دقيقة فى الفرن ثم أخرجيها، وقدميها بجانب أرز أبيض.



