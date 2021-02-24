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مرأة

لحم أو فراخ .. طريقة عمل الشاورما أحلى من المطاعم

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

لحم أو فراخ يمكنك عمل الشاورما بمذاق وطعم ألذ وبخطوات سهلة وسريعه أحلى من المطاعم على طريقة أمهر الشيفات إليك المقادير والخطوات
شاورما الدجاج

ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة كزبرة مجففة مطحونة
صدر دجاج فيليه مقطع شرائح
ملعقة صغيرة فلفل أسود
فص ثوم مهروس ناعم
ملعقة كبيرة عصير ليمون
1/4 كوب زيت زيتون
ملعقة صغيرة بابريكا مطحونة
ملعقة كبيرة بهارات
طريقة تحضير الشاورما السورى:

فى وعاء، أضيفى قطع الدجاج ثم كافة المكونات وغطيه واتركيه في الثلاجة حوالى 3 ساعات
وضعى ملعقتين من الزيت فى صينية فرن، وأضيفي الشاورمة، واتركيها حوالى 40 دقيقة فى الفرن ثم أخرجيها، وقدميها بجانب أرز أبيض.

شاورما اللحم للشيف إلهام فتحى

المقادير

1/4 ملعقة صغيرة هيل مطحون
1/4 ملعقة صغيرة فلفل اسود
1/4 كوب عصير برتقال
ملعقة صغيرة بهارات شاورما
1/2 ملعقة صغيرة ملح
2 سن ثوم مهروس
500 جم لحم فيليه مقطع شرائح رفيعة
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملعقة كبيرة خل ابيض
طريقة التحضير

اخلطي الثوم المهروس وعصير البرتقال وعصير الليمون والخل وزيت الزيتون أضيفي الملح وبهارات الشاورما والفلفل الأسود والهيل.
أضيفي اللحم وقلبي حتى تتجانس المكونات وغطي الطبق وأدخلي  الشاورما الثلاجة لمدة 4 ساعات
سخني القليل من الزيت و أضيفي اللحم ا ثم قلبي لمدة 15 دقيقة حتى تنضج الشاورما جيدًا.
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