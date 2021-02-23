مجموعة الزمالك.. التعادل 1-1 يحسم مواجهة مولودية الجزائر والترجي

انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين الترجي التونسي ومولودية الجزائر بالتعادل "1-1"، في اللقاء الذي جمع بينهما في ختام مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب "5 جويلية.



أحرز بلال بن ساحة هدف تقدم مولودية الجزائر في شباك الترجي في الدقيقة "27 " من عمر المباراة .

وتمكن عبدالرؤوف بن غيث من إحراز هدف تعادل الترجي التونسي في شباك مولودية الجزائر في الدقيقة "60"، من المباراة .

وتمكن الترجي من إحتلال الصدارة برصيد 4 نقاط ويتساوي مولودية الجزائر مع الزمالك في المركز الثاني بنقطتين بفارق الأهداف و تونجيت السنغالي في المركز الأخير بنقطة واحدة