محمود التهامي: لا يمكن اختصار الإنشاد الديني في شعبة بنقابة الموسيقيين.. فيديو

قال المُنشد الديني محمود التهامي إنه لنا الشرف أن نكون شعبة في نقابة المهن الموسيقية، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يكون الإنشاد الديني مُختصرًا في شُعبة فقط.





وأضاف "التهامي" خلال لقاء له لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية "أون"، أن النقابة مرت بظروف صعبة بعد جائحة كورونا، وتحملت أعباء كثيرة، مشيرا إلى أن الانشاد الديني فن موازٍ ومحافظ على الثقافة المصرية وجاء قبل الغناء.





وأوضح المنشد الديني محمود التهامي أن عدد المُنشدين يتجاوز الـ 7 آلاف مُنشد مؤكدًا أنه عدد كبير مُعلقًا: "إزاي نكون شعبة فقط" داخل النقابة.



