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فن

صورة نادرة لـ هيثم أحمد زكي ووالدته مع دلال عبدالعزيز وابنتها دنيا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:34 ص
هيثم زكي ووالدته
هيثم زكي ووالدته ودلال عبد العزيز
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محمد بدران
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من محبي الفنان الراحل هيثم أحمد زكي صورة نادرة له.

وظهر الراحل هيثم أحمد زكي في الصورة برفقة والدته هالة فؤاد والفنانة دلال عبد العزيز وابنتها دنيا سمير غانم نالت إعجاب متابعيهم وانهالت عليها التعليقات.

وتوفي هيثم أحمد زكي، في ظروف مفاجئة يوم 7 نوفمبر 2019، عن عمر يناهز الـ35 عامًا، بعد أن عثرت عليه مباحث أمن جنوب الجيزة، جثة هامدة على الأرض داخل حمام منزله، حيث فقد وعيه، وتوفي إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

 هيثم أحمد زكي، بدأ مشواره الفني عام 2006 عندما قام باستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم، ليقوم بالعام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توقف عن العمل الفني لثلاث سنوات قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل "الجماعة"، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال ما بين السينما والتلفزيون والتي من أبرزها "كف القمر"، و"السبع وصايا"، و"دوران شبرا" و"كلبش".

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